Verdrietig nieuws: de vader van Paul de Leeuw is overleden

Presentator Paul de Leeuw doorstaat een zware tijd. Zijn vader Henk is namelijk overleden op 88-jarige leeftijd, zo meldt Story vanmorgen.

Paul had een innige band met zijn vader, die al geruime tijd gescheiden was van Pauls moeder en in Polen woonde.

Advertentie

Hartproblemen

Volgens bronnen dichtbij de familie brak Henk de Leeuw, die ondernemer in de internationale fruit- en groentehandel was, eind september zijn heup en belandde in het ziekenhuis. Eenmaal daar werden er ook nog hartproblemen bij hem geconstateerd, die mede zouden hebben geleid tot zijn overlijden. Het is niet bekend of zijn vader ook het coronavirus had.