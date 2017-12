De vader van Roos Schlikker (42) kwam ten onrechte in de cel terecht

De vader van columniste Roos Schlikker (42) kwam in de cel terecht nadat hij zijn vrouw zwaargewond onder aan de trap had gevonden en zij in coma in het ziekenhuis belandde. Op de column die ze hierover schreef in Het Parool en haar tv-optreden in de talkshow Pauw kreeg ze duizenden reacties.

“Ik zat in de familiekamer van de intensive care, alleen. Elke keer als ik een dokter aan zag komen, dacht ik: die komt vertellen dat mijn moeder is overleden. Ze was die ochtend van de trap gevallen en zo verkeerd terecht gekomen dat ze onder meer een schedelbasisfractuur had opgelopen. Op dat moment werd haar schedel gelicht. Ik wilde zo graag dat mijn vader bij me was. Hij moest bij mij zijn, in het ziekenhuis, niet in een cel op het politiebureau. Ik had angstvisioenen. Waarom hadden ze hem opgepakt? Waarom had ik in het ziekenhuis te horen gekregen dat de politie de val zag als een potentieel misdrijf en moest mijn vader mee naar het bureau? Wat als de stoppen bij hem zouden doorslaan? Hoe konden we bewijzen dat mijn vader mijn moeder niet van de trap had geduwd? Voor de deur van de familiekamer stonden vier of vijf agenten, alsof ik een misdadiger was. Ik maakte er nog een grap over tegen een vriendin die zou komen: ‘Zoek maar naar een kamer met agenten voor de deur, daar zit ik’. ”

Aangifte

“Pas in de avond kwam mijn vader terug, gekleed in een joggingbroek van de politie. Hij had zijn kleren moeten inleveren, de auto was in beslag genomen en hij had de hele dag in de cel gezeten in een papieren overall. Mijn moeder was toen al geopereerd, ik was die middag na de operatie alleen naar haar toe gegaan. De volgende dag ontvingen we een door de officier van justitie ondertekende brief waarin stond dat mijn moeder aangifte had gedaan. Bizar, hoe kon mijn moeder aangifte doen terwijl ze in coma lag? Ook kreeg ze slachtofferhulp aangeboden. Ik wist dat ik er ooit over zou schrijven, maar op dat moment ging al onze aandacht naar mijn moeder. Ze was er slecht aan toen en het was de vraag of ze de val zou overleven. Ze heeft het uiteindelijk niet gered: tweeënhalve week later is ze overleden.”