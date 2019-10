De vader van het afgezonderde gezin dat vorige week in Ruinerwold werd gevonden, geloofde dat hij ‘in een oorlog tussen goede en kwade geesten was beland’. Dat blijkt uit een filmpje dat is opgedoken.

De video is in handen van De Telegraaf en blijkt uit 2006 te komen. De man in de video is naar alle waarschijnlijkheid de 67-jarige Gerrit Jan van D., de vader van het gezin.

Grijze baard

In het Engels bespreekt de man zaken als geloof, geld, geluk, gerechtigheid en ziekte. De man is te zien met een lange grijze baard en hij rookt een pijp. Hij geeft aan dat hij een boek of videoserie wil maken onder de titel ‘Niets dan Gods ideaal’. Ook ontwikkelde hij z’n eigen evangelie en schreef daar duizenden artikel over op internet. Onder een schuilnaam plaatste hij de artikelen en diverse video’s op Facebook. Het zou gaan om dit account.

Afgesloten ruimte

De zaak kwam vorige week bij de politie aan het licht, nadat de 25-jarige zoon meerdere keren in een kroeg in het Drentse Ruinerwold was opgedoken en z’n verhaal deed. Het gezin heeft 9 jaar lang met elkaar in een afgesloten ruimte geleefd. In die ruimte kwam wel daglicht binnen. Af en toe kwamen de gezinsleden in de tuin, maar ze verlieten het terrein nooit.

Vrijheidsberoving

De vader van het gezin wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen. Vandaag wordt de man voorgeleid en krijgt hij te horen of hij langer vast blijft zitten.

