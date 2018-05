Zó ziet de vader van Sanne Hans eruit

Onlangs werd bekendgemaakt dat Sanne Hans, ook wel bekend als Miss Montreal, een nieuwe vriend heeft. Toch is er maar één man die voor altijd een speciaal plekje in haar hart heeft, en dat is natuurlijk haar vader Gert-Jan Hans.

Op Instagram deelt de zangeres een schattig kiekje van zichzelf samen met haar vader.

Een bericht gedeeld door Miss Montreal (@missmontreal_) op 20 Mei 2018 om 2:34 (PDT)

Populaire meester

Sanne’s vader, die vroeger meester was op een basisschool, blijkt nog steeds erg geliefd te zijn. Onder de foto staan namelijk allemaal leuke anekdotes van oud-leerlingen . Zo vertelt Elinesierink: ‘Vergeet nooit het eerste jaar als directeur op de Elzenhof, ik zat in groep 7 of 8, kwam hij invallen en vertelde hij een verhaal waarbij hij zijn middelvinger opstak en vervolgens ijsjes voor ons had gehaald. En natuurlijk het moment dat hij mij betrapte op het feit dat ik tijdens zelfstudie jouw eerste optreden bij DWDD aan het kijken was, en hij vertelde dat jij zijn dochter was dus ik wel verder mocht kijken. ‘ En: ‘Meester Gert Jan Hans! Long time ago. Kampvuurliedjes met gitaar😍’.

Bron: Instagram. Beeld: ANP