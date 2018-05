Ontroerend: vader vraagt vriendin overleden zoon voor het schoolbal

Het schoolbal zou dé avond worden voor Kaylee en haar vriend Carter, maar een maand voor de grote avond gebeurde het ondenkbare: Carter verongelukte toen hij met zijn auto op weg was om zijn vriendin te verrassen. Kaylee wilde niet meer naar het bal, tot ze werd uitgenodigd door haar schoonvader Robert.

Robert vroeg de school of hij zijn schoondochter mee mocht namen naar het bal. “Ik was verbaasd toen hij me vroeg en het was echt hartverwarmend”, vertelt de Amerikaanse Kaylee aan Centre Daily Times. “Ik hoefde er niet over na te denken en zei meteen ‘ja’. Ik vind het echt fantastisch dat hij me gevraagd heeft.”

Verdriet

Kaylee is als een dochter, vertelt Robert. “Mijn zoon was een lieve en zorgzame jongen en dat is Kaylee ook. Ze is een deel van onze familie. Toen we het over het schoolbal kregen, bleef ik maar denken aan mijn zoon. Hij had zeker gewild dat ze was gegaan en daar wilde ik voor zorgen.”

Ondanks het grote verdriet, wil Robert er het beste van maken. “We hebben vier zonen en verloren onze oudste zoon Christopher zeven maanden voor Carter overleed. Je moet de kracht en moed hebben om door te gaan.”

Bron: Centre Daily Times. Beeld: Facebook.