Vader schrikt zich suf nadat hij zijn dochtertje in bed stopt

Een Australische vader kreeg de schrik van zijn leven toen hij op het schermpje van de babyfoon naar zijn slapende dochtertje keek.

Hij had haar net ingestopt, maar zag nu pas iets heel angstaanjagends. Tenminste, dat dácht hij te zien.

Bovenstaande video komt goed van pas als je bang bent voor een bepaald soort insect…

Paniek

“Mijn man had ons dochtertje naar bed gebracht, deed de babyfoon aan en ging zitten”, schrijft zijn vrouw, Taylah Devaney, op Facebook. “Uit het niets sprong hij op, met een paniekere blik in zijn ogen. Hij sjeesde naar haar kamer.”

Spin

De moeder, die die dag toevallig een nieuw ledikantdekentje van de Amerikaanse winkelketen Kmart voor haar baby had gekocht, vroeg natuurlijk wat er in hemelsnaam aan de hand was. “Je gaat me uitlachen”, antwoordde haar man. “Zie je dat patroon op haar dekentje? Ik dacht dat het een grote, zwarte spin in haar bedje was.”

Niet de enige

“Ik plaste bijna in mijn broek van het lachen”, vertelt Taylah. Maar ze snapte haar man volledig. “Het lijkt er zeker op! Maar gelukkig zijn het gewoon gouden sterretjes.” En met de held op sokken genoeg anderen die een griezelig insect in de sterretjes zagen, blijkt uit de reacties op Taylahs verhaal op Facebook. “Wij hebben hetzelfde dekentje, en ik dacht precies hetzelfde als hem. Niet 1, maar 2 keer!”, vertelt ene Robyn. “Ik heb ook door de gang gerend. Weet eigenlijk niet wat ik gedaan had als het inderdaad een spin was.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

BEKIJK OOK:



Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook