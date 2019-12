Nederlandse vader slaat man het ziekenhuis in omdat hij een sigaret rookt

Een ruzie om sigarettenrook is vreselijk uit de hand gelopen. Een Nederlandse vader wilde dat een Duitse man zijn sigaret uitmaakte, maar toen hij weigerde, sloeg hij hem neer.

Het gezin, een vader (34), moeder en twee kinderen van 3 jaar en 14 maanden oud, kwamen net uit de trein.

Ze wilden samen de lift nemen, maar naast de lift stond een man te roken. De vader vroeg hem of hij de sigaret even uit wilde maken zodat hun kinderen niet last zouden krijgen van de rooklucht. Daar had de 66-jarige roker geen zin in. De vrouw pakte toen zijn sigaret af en drukte hem expres uit. De rokende man gaf haar toen een duw, waarop de vader van het gezin woest werd en ontplofte.

Hij viel de Duitser aan en zou hem meerdere keren in het gezicht hebben geslagen. Het was volgens omstanders een ‘wild gevecht’. Politieagenten moesten de twee vervolgens uit elkaar halen. De roker liep verwondingen op in zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis. De Nederlandse man zit nu vast in Duitsland en wordt vervolgd vanwege mishandeling.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock