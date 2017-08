Vader Sonja Bakker voor het eerst open over de scheiding van zijn dochter

Voor de vader van dieet-expert Sonja Bakker, Theo Bakker, komt de scheiding van zijn dochter niet uit de lucht vallen.

Hij zag de bui al langer hangen: “Ik heb het wel vaker gezegd, maar goed. Ik heb er geen erg in dat het zo ver zou lopen. Maar dat het een keer stuk zou lopen, dat heb ik wel gedacht.”

Moeilijk

Onlangs werd bekend dat Sonja en Jan Reus na 4 jaar een punt achter hun huwelijk hebben gezet. Theo laat weten dat zijn 42-jarige dochter ‘nog wat last’ van de bewogen tijd heeft. “Maar het is ook nog pril en fris.”

Affaire

Theo zegt niets te weten over een eventuele affaire van Jan: “Daar heb ik geen zicht op.” Theo weet wel zeker dat ze geen financiële problemen hebben. Sonja was al eerder getrouwd met Koen Lenting: zij gingen in 2009 uit elkaar. Met hem heeft ze 2 kinderen, Tristan en Finn. Momenteel is de eierkoekkoningin in Spanje op vakantie met haar broer en zus.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP