Vader laat litteken van zoon met hartaandoening op z'n borst tatoeëren

Wat een vaderliefde: Martin liet een tattoo op z’n borst tatoeëren als eerbetoon aan het litteken dat zijn zoon opliep tijdens een levensreddende hartoperatie.

Zijn vrouw Leanne Watts was 28 weken zwanger van Joey toen ze te horen kreeg dat hij een zeldzame aandoening had.

Vernauwing

Het kleine mannetje had supravalvulaire aortastenose. Dit houdt in dat er sprake is van een vernauwing van de aorta, vlak boven de hartkleppen. Door de vernauwing kan er niet genoeg bloed van het hart naar de rest van het lichaam worden vervoerd.

Kleine overlevingskans

De kleine Joey onderging pas op z’n zesde een acht uur durende operatie om het bloedvat te verruimen. Dit is een procedure die gepaard gaat met een overlevingskans van 1 op 10. De operatie verliep succesvol, maar resulteerde wel in een litteken van 9 centimeter in het midden van z’n borst.

Geen schaamte

“Toen Joey het litteken zag, zei hij gewoon: ‘Is dit de plek waar ze mij open hebben geknipt om mijn hart beter te maken?’, vertelt Leanne. “We hebben hem verteld dat het iets moet zijn om trots op te zijn en dat hij zich niet hoeft te schamen voor wat hem is overkomen.”

Tattoo

Martin Watts, de vader van Joey, ging op de dag dat Joey na de operatie uit het ziekenhuis werd ontslagen naar een tattooshop. Daar liet hij een kopie van het litteken van zijn zoon op z’n borst tatoeëren. Ook liet hij de hartslag van zijn zoon op z’n borst zetten, rechts onder het litteken.

Selfie

Hij liet een foto maken van hem en z’n zoon en deelde dit kiekje op social media met de hashtag #ScarSelfie. Dit is momenteel een campagne die wordt gepromoot door het Children’s Heart Surgery Fund. Zij moedigen patiënten met een hartoperatie aan om foto’s van hun littekens op social media te delen.

Meerdere operaties

Joey zal nog 3 operaties moeten ondergaan om zijn longtakken te verbreden en zijn bloedvaten te strekken. Joey’s oudere broer kreeg dezelfde diagnose toen hij 14 weken oud was. Harley zal later dit jaar dezelfde hartoperatie moeten ondergaan.

Martin Watts has had a scar tattooed on his chest to match his six-year-old son’s.

Joey had life-saving surgery @CHSurgeryFund in Leeds just four weeks ago ❤

The charity is encouraging others to share their #ScarSelfie today! 🤳 pic.twitter.com/1Givv7jy0e

— LeedsLive News (@leedslivenews) 21 juni 2019