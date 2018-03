Vader 'verpest' de verlovingshoot van zijn dochter met hilarische actie

Voor vaders blijft het slikken als hun kleine meisje zich verlooft. Deze vader uit Nevada deed daarom een poging de boel te manipuleren. Maar of dat hem is gelukt…

Na twee jaar verkering besloot Levi Bliss zijn vriendin Allisson Barron temidden van de bergen in Nevada ten huwelijk te vragen. Klinkt reuze romantisch, ware het niet dat Levi’s schoonvader een eindje verderop een bord omhoog hield met de niet verkeerd te interpreteren woorden: ‘zeg nee’.

Dol op elkaar

Natuurlijk was het een gebbetje van papa Jake en meende hij het niet echt, heldert Allisson op. Volgens haar zijn haar verloofde en haar vader juist dol op elkaar. “Ze hebben samen al heel veel tripjes gemaakt en gaan regelmatig met z’n tweeën op pad om te tennissen of om quad te rijden.” Omdat zijn dochter zo overmand was door emoties, wilde hij haar juist aan het lachen maken met het bord.

Viral

Gelukkig nam ze haar vaders advies niet ter harte en zei Allisson volmondig ‘ja’. En extra leuk: nadat ze de foto’s deelde op social media, werd het bericht zo wijdverspreid dat ze het bijzondere moment tientallen keren herleeft. “Je ziet soms hoe die kleine dingen worden opgepakt op Twitter en dan viral gaan, en nu ben ik het.”

Bron: The Independent. Beeld: Twitter