Vader (86) vindt dankzij oproepje in krant zijn dochter na 60 jaar weer terug

Johannes Hellemons (86) had door zijn verhuizing naar Australiƫ ruim 60 jaar geen contact meer met zijn dochter Jeanette. Via een oproepje in de krant Oud-Rotterdammer heeft hij haar na al die tijd eindelijk teruggevonden.

“Hallo, ik ben op zoek naar mijn dochter uit mijn huwelijk met Johanna Westerveld. Mijn dochter is geboren in 1955. Haar roepnaam was Janet”, begint Johannes zijn oproep.

Johannes probeert al meer dan 40 jaar om in contact te komen met zijn dochter, maar steeds zonder resultaat. Vanwege de scheiding mocht Johannes zijn toen 3-jarige dochter niet meer zien. Hij werkte toentertijd op cruiseschepen en was vaak weg. Later verhuisde hij ook naar Australiƫ. Johannes heeft geen contact meer met zijn ex en daardoor had hij geen idee waar in Nederland zijn dochter woonde.

Laatste hoop

Het oproepje in de krant was zijn laatste hoop. “Dit is denk ik de laatste poging, want ik ben nu achter in de 80. Wie kan mij helpen?”, schreef hij. Johannes had nooit verwacht dat hij niet veel later met zijn dochter zou bellen. “‘Ik geloof dat ik je dochter ben.’ Dat is wat ze zei”, vertelt Hellemons enthousiast aan RTL Nieuws. “Ik ben er nog steeds in shock van. Het is werkelijk waar geweldig, fantastisch gewoon.”

Rotterdams accent

Jeanette Stok-Mol (65) werd door een nicht gebeld. Zij vertelde dat haar vader naar haar op zoek was. Jeanette had geen idee. Ze wist zelfs niet eens of haar vader nog leefde. Jeanette heet al jaren geen Hellemons meer, dus het was best logisch dat haar vader haar niet zomaar kon vinden. Hoe dan ook: ze is blij hem nu te kunnen spreken. “Het is echt fijn om weer contact te hebben”, zegt ze. Het was een bijzonder eerste gesprek. Al weten ze beiden niet meer precies wat er is gezegd tijdens dat eerste telefoongesprek. “Ik weet wel dat ik meteen dacht: hij kan net zo lullen als ik”, vertelt Jeannette. “Hij had ook precies hetzelfde Rotterdamse accent.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock