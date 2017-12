Vader smeekt: stel nooit je uitstrijkje uit

De 32-jarige Donna kreeg vorig jaar 3 dagen voor kerst te horen dat ze baarmoederhalskanker had. Afgelopen augustus overleed ze en liet haar man en kinderen achter. Haar man doet nu een noodoproep: stel alsjeblieft dat uitstrijkje nooit uit.

Na een hele reeks scans en onderzoeken kreeg Donna de afschuwelijke diagnose: de kanker was uitgezaaid naar haar lymfeklieren en bevond zich in het vierde en laatste stadium. “Ze vocht als een leeuwin en onderging 6 weken lang elke dag radiotherapie. Ze startte ook chemo, maar moest daarmee ophouden door complicaties. En daardoor zou de diagnose uiteindelijk haar leven eisen”, schrijft weduwnaar Elliot Lowe. Op zaterdagochtend 5 augustus overleed ze.

Uitstrijkje

Sinds haar overlijden heeft Elliot een nieuwe missie: iedere vrouw op het hart drukken nooit het uitstrijkje over te slaan. “Mijn geweldige vrouw stelde haar laatste uitstrijkje uit om redenen die ik me niet eens kan herinneren en geloof me, er gaat geen dag voorbij dat ik niet wenste dat ik haar naar de afspraak gesléépt had of ‘m opnieuw voor haar had geboekt.”

Alleen

Hij smeekt iedere vrouw de oproep voor een uitstrijkje nooit te negeren. “Het duurt maar enkele minuten. Ik besef dat het niet de leukste en meest comfortabele ervaring is, maar de gevolgen als je een afspraak mist, kunnen verwoestend zijn. Ik word elke ochtend alleen wakker en voedt mijn kinderen alleen op. Ja, ik heb familie die me steunt. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat is niet hetzelfde en het zal ook nooit meer hetzelfde zijn.”

Vroege detectie

Elliot wil dat andere gezinnen dit afschuwelijke leed bespaard blijft. “Laat ons samen kanker bestrijden. Een vroege detectie kan levens redden. Dat heb ik gezien toen mijn vrouw werd behandeld en ik in contact kwam met lotgenoten die het wél hebben gehaald. Ik ben desondanks trots op de manier waarop Donna gevochten heeft, ondanks het feit dat ze de vreselijke waarheid kende. Dat ze het niet zou overleven.”

Sterfbed

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, deelt hij een foto van zijn vrouw op haar sterfbed. Het is een behoorlijk confronterende foto, maar toch wil Elliot dat iedereen hem ziet. “Ik wil laten zien hoe vernietigend kanker kan zijn.”

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook