Ontzettend verdrietig nieuws uit Overijssel. Daar is een 46-jarige man samen met zijn zoontje om het leven gekomen door een aanrijding met een trein.

Volgens NOS.nl is de vader samen met zijn zoontje voor de trein gesprongen. Het hartverscheurende voorval vond plaats in Haarle, een dorp in Salland, niet ver bij pretpark Hellendoorn vandaan.

De man uit Zoetermeer zat met zijn familie in een bungalowpark in de buurt. Rond 21:30 uur werden de man en het zoontje als vermist opgegeven bij de politie.

Agenten hebben de lichamen geborgen, de nabestaanden in de vakantiewoning zijn opgevangen.

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Bron: NOS. Beeld: ANP.