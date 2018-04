Vader gaat zoon (15) die te laat thuis is zoeken en vindt hem bij reanimatie op straat

Toen de 15-jarige Nick uit het Belgische Borght zondagavond niet om 10 uur thuis kwam maakte zijn vader zich zorgen. Toen hij er een half uur later nog niet was en hij ook niet bereikbaar was, besloot zijn vader om hem te gaan zoeken.

De vader trof op straat de hulpdiensten aan die iemand aan het reanimeren waren. Zijn eerste gedachte was niet dat het weleens zijn zoon kon zijn die op straat lag, maar toen herkende hij ineens zijn schoenen. Wat hij niet wist, was dat zijn zoon toen al overleden was.

Levenloos

Wat er met de jongen is gebeurd, is niet bekend. De jongen had aan het begin van de avond met een vriend afgesproken, maar is daar nooit aangekomen. De autoriteiten vonden de jongen levenloos op straat, enkele honderden meters van zijn huis. Later werden zijn telefoon en sleutels gevonden in een park verderop. De politie is een groot onderzoek gestart.

Alle opties open

Volgens een arts zou de jongen zijn overleden aan een klap in zijn nek. Toen hij werd aangetroffen op straat liep er ook bloed uit zijn mond. Dat hij om het leven gebracht is zeker, maar wat er precies gebeurd is weet de politie niet. Er wordt ook gedacht aan een verkeersongeval, maar de politie zegt nog alle opties open te houden. Ook roepen ze getuigen op om zich te melden zodat ze er zo snel mogelijk achter kunnen komen wat er is gebeurd.

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: iStock.