Met deze geweldige foto onder de douche viert Johnny de Mol zijn eerste Vaderdag als vader

De eerste keer Vaderdag als papa, die is natuurlijk extra speciaal. Johnny de Mol deelt ter ere van die bijzondere dag een intieme foto met zijn kersverse zoon, onder de douche.

Johnny’s vriendin Anouk van Schie (36) is op 23 april bevallen van Johnny, hun eerste kindje samen. Zelf had ze al een dochtertje uit een eerdere relatie, de 4-jarige Kiki. De kleine de Mol was hartstikke welkom in het jonge gezin.

“Ik zal er altijd voor je zijn kleine man”, schrijft de trotse vader bij de foto. “Iedere dag feest.”

