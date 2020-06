Mark (36) over de band met zijn vader (68): “Dat ik hem toen zo zag huilen, blijft me altijd bij”

Met Vaderdag in aantocht vroegen we mannen naar de relatie met hun vader. Zijn ze close met elkaar? Praten ze over gevoelens, of blijft de band juist oppervlakkig? Dit keer: Mark (36) over zijn vader (68).

“Ik weet dat ik mijn vader altijd kan bellen als ik hem nodig heb, maar ik bel hem toch alleen voor praktische zaken: een klusvraag, een belletje om een afspraak te maken, of hij belt mij als hij ergens hulp bij nodig heeft. Wanneer ik een nieuwe baan heb, ander groot nieuws of juist ergens mee zit, ga ik naar mijn moeder. Dat was vroeger al zo. Mijn vader was er minder, dus zij was de eerste aan wie ik een verhaal kwijt kon als ik thuiskwam.

Mijn vader is een prater, maar voert nooit diepgaande gesprekken. We bespreken alle problemen in de wereld, maar over emotionele zaken hebben we het nooit. Ik heb daar geen problemen mee. Mijn moeder is mijn luisterende oor, mijn vader is er meer voor de praktische oplossingen en gezamenlijke hobby’s. Dat is voor mij net zo waardevol.”

Verdriet

“Mijn vader is de jongste van een heel groot gezin met veel zussen. Zijn ouders waren al wat ouder toen hij werd geboren en zijn vader overleed toen hij jong was. Hij heeft dus veel zelf moeten ontdekken en verwerken. Dat heeft hij denk ik altijd volgehouden. Ik kan die nuchterheid en geslotenheid van mijn vader wel waarderen en heb er ook van geleerd. Hij wordt niet snel boos, schreeuwt niet, maar kan het wel duidelijk maken als hij zich ergens niet goed bij voelt.

Ik zag mijn vader vroeger niet vaak huilen, maar toen een van zijn beste vrienden 15 jaar geleden overleed, was hij daar kapot van. Dat moment blijft mij altijd bij. In die tijd bespraken we dat niet uitgebreid met elkaar, maar de afgelopen jaren heeft hij het vaker over de impact van die gebeurtenis. Dat we die herinnering samen delen, lijkt voor hem steeds belangrijker te worden.

Misschien dat ik er nu zelf ook meer voor opensta om het gesprek aan te gaan. Als puber begreep ik niets van hem. Nu merk ik dat we weer meer naar elkaar toegroeien. We brengen meer tijd met elkaar door en dat waardeer ik. Doordat hij steeds vaker over vroeger wil praten, begin ik te begrijpen dat deze tijd met hem heel waardevol is.”

