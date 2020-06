Nils (39) ging een maand op reis met zijn vader (69): “Daar werden we gedwongen te praten”

Met Vaderdag in aantocht vroegen we mannen naar de relatie met hun vader. Zijn ze close met elkaar? Praten ze over gevoelens, of blijft de band juist oppervlakkig? Dit keer: Nils (39) over zijn vader (69).

“Mijn moeder was degene die ons gezin emotioneel bij elkaar hield. Toen zij op mijn 17e overleed, was de dynamiek dan ook vreemd. Ineens zat ik daar met mijn vader en besefte ik: ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Na jaren van stroeve gesprekken en een moeilijke verstandhouding besloot ik dat onze band moest veranderen en boekte ik een reis voor vader en zoon.

Van kleins af aan was de band met mijn vader afstandelijk. Het overlijden van mijn moeder benadrukte dat alleen maar. Daarbij kreeg ik bovenop het trauma van mijn moeders ziekbed en haar overlijden, te verduren dat mijn vader al gauw een nieuwe vriendin had. Opgekropte frustratie en verdriet zorgden ervoor dat er alleen maar meer afstand tussen ons kwam. We zagen elkaar wel en hadden wel gesprekken, maar niet over wezenlijke dingen.”

Rode knop

“Toen ik halverwege de 20 was, merkte ik dat ik een enorme tik had gekregen van mijn moeders overlijden. Ik was inmiddels afgestudeerd en merkte wat jarenlang weglopen voor mijn emoties met me had gedaan. Ik kreeg zware depressies. Ondertussen kampte ook mijn vader met depressies, maar in plaats van steun bij elkaar te vinden, dreef het ons uit elkaar. Hij zat zo diep in zijn depressie dat het me niet lukte om bij hem in de buurt te zijn.

We zagen elkaar een aantal jaar niet, tot ik 30 werd en me begon te focussen op zelfontplooiing. Ik realiseerde me meer en meer dat de band met mijn vader aangepakt moest worden in dat proces. Maar hoe doe je dat? Ik probeerde toenadering te zoeken, stelde rake vragen en voerde moeilijke gesprekken met hem, maar altijd werd er wel een ‘rode knop’ geraakt en vaak eindigde het gesprek alleen maar met meer frustratie.”

Pijnlijke vragen

“Ik wist dat het anders moest als we onze band echt wilden veranderen. We moesten elkaar leren kennen, zonder de mogelijkheid om weg te lopen als het moeilijk werd. We moesten intensief met elkaar omgaan om onze band aan te halen. En dus stelde ik voor om samen op reis te gaan. Een maand lang naar de Balkan. Veel vaders zouden daar niet op zitten te wachten, maar de mijne zei ja en we boekten onze reis.

Ver van huis werden we gedwongen om echt te praten, echt te voelen, elkaar echt te zien. Ik stelde pijnlijke vragen over vroeger, over mijn moeder en over zijn jeugd. Dat dat onwennig was, is een understatement. Altijd was ik weggelopen voor dit soort gesprekken. Ik stortte me in het studentenleven, op mijn werk. En hier zat ik ineens met mijn vader en moesten we de diepte in. Maar hoe meer we praatten, hoe soepeler het ging en langzamerhand begon mijn vader vragen terug te stellen.”

Respect

“Tijdens de reis leerden we elkaar te begrijpen door onze gesprekken, maar ook leerden we veel andere kanten van elkaar kennen. Zo zag ik hoe levendig hij was in gesprekken met andere reizigers en hoe oud hij was geworden als een bezoekje aan een kasteel hem te veel was.

De reis is inmiddels bijna 3 jaar geleden en om die nooit te vergeten schreef ik er het boek Balkan blues over. Hierin komt naar voren hoe onze band echt sterker is geworden door de reis. Ik ga niet zeggen dat die nu perfect is. Er is nog steeds frictie en ongemak, zoals dat tussen veel ouders en kinderen bestaat. Wel hebben we elkaar leren respecteren. Ik weet nu wat zijn trauma’s als kind waren en snap waarom hij is geworden wie hij is. Daardoor ben ik zachter naar hem geworden. En omdat hij nu over mijn trauma’s weet, is dat andersom hetzelfde. Ik zou iedere zoon of dochter sterk aanraden om met zijn of haar vader op reis te gaan. Je hoort zo vaak dat die vader-kindband stroef is en ik heb meegemaakt hoe waardevol het is om die te verbeteren en elkaar echt te leren kennen.”

Andere afleveringen van deze serie vind je hier en hier.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Malou van Breevoort