‘Vaders doen door coronacrisis tóch niet meer in het huishouden’

Inez (39) heeft geen behoefte aan een kind van zichzelf. Haar man neemt sinds zijn beste vriend is overleden wel de rol van vader op zich en daar krijgt ze het benauwd van.

Inez: “Ik heb nooit kinderen gewild. Als klein meisje speelde ik liever met de treintjes van mijn broer dan met poppen. Het zit denk ik gewoon niet in me om moeder te zijn. Al ben ik wel de lievelingstante van mijn neefjes en nichtjes. Die logeren regelmatig bij ons, en dan hebben we het superleuk. Maar een kind van mezelf… ik heb er gewoon geen enkel verlangen naar en ik vind dat je er dan ook niet aan moet beginnen. Toen ik mijn man ontmoette, was dat wel een ding tussen ons, want hij had wel graag vader willen worden. Maar na lang nadenken heeft hij heel bewust gekozen voor onze relatie, die dus zonder kinderen zou blijven.

Bonusvader

Toen twee jaar geleden zijn beste vriend overleed, is hij zich als vanzelfsprekend bezig gaan houden met zijn twee zoontjes, die toen 7 en 6 jaar waren. Hun moeder was totaal van de kaart en ze was erg blij met de aandacht die aan haar kinderen werd besteed. Mijn man stond aan de kant van het voetbalveld de jongens aan te moedigen, hij ging op zaterdag met ze naar het zwembad, hij bracht ze naar feestjes en haalde ze weer op. Hun moeder vond dat wel fijn; al die buitenschoolse activiteiten had ze altijd aan haar man overgelaten en het kwam haar goed uit dat ze nu door mijn man en vaak ook door mij vervuld werden. De jongens zagen mijn man dan ook als hun nieuwe vader. Met hém praatten ze over de dingen waar ze mee in de knoop zaten. En hun grootste angst was: wat gebeurt er met ons als mama ook dood gaat? Daar waren ze erg mee bezig.