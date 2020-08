Heb je nog een vakantie naar Frankrijk op de planning staan? Lees dan gauw verder, want in een paar steden is het dragen van een mondkapje verplicht.

En als je er dan geen draagt, kun je een boete krijgen van maximaal 135 euro. Dus let goed op!

Hoge R-waarde

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Frankrijk de laatste weken erg veel toegenomen. Eind vorige week kwamen er in heel Frankrijk dagelijks ruim 1300 nieuwe besmettingen bij. Specialisten waarschuwen dat het virus in héél Frankrijk om zich heen grijpt. Frankrijk heeft op dit moment een R-waarde van 1,3. Dat houdt in dat 1 besmet persoon gemiddeld 1,3 personen met het virus besmet. De Franse regering wil de R-waarde van het virus graag onder de 1 houden, omdat dit inhoudt dat de besmettingsaantallen dan zullen afnemen.

Verplicht

Bij verschillende departementen in Frankrijk ligt het aantal besmettingen nu op 110 per 100.000 inwoners. Dit ligt ver boven de norm, want wanneer 50 mensen per 100.000 besmet raken met het virus, wordt in Frankrijk alarm geslagen. Er worden dan extra maatregelen genomen. Aangezien Frankrijk een populair vakantieland is, besluiten steeds meer Franse steden daarom een mondkapjesplicht in te stellen. Het is dan met name op drukke straten en op markten verplicht een mondmasker te dragen.

Meerdere plekken

In de volgende steden / plaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht*:

Honfleur, Normandië

Caen, Normandië

Etretat, Normandië

Mayenne, Pays de la Loire

Saint-Malo, Bretagne

Locronan, Bretagne

Nice

Lille

Orléans

Tours, Indre-et-Loire

* Let op: check voor vertrek de laatste updates van je vakantiebestemming. Dit artikel is geschreven op 3 augustus, het zou kunnen dat de regels inmiddels zijn aangepast.

Bron: AD. Beeld: iStock