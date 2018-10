Tientallen kinderen op vakantie in Mallorca getroffen door besmettelijke ziekte

Wanneer je met kinderen op vakantie gaat bereid je je op alles voor, maar niet dat ze worden getroffen door een besmettelijke ziekte. Tientallen gasten van hotel Club Mac op Mallorca hadden een verpeste vakantie door een uitbraak van de hand-mond-voetziekte.

Kimberley MCabe uit Engeland ging voor het eerst met haar kinderen op vakantie toen haar tweeling op de derde dag onder de rode blaasjes zat. Kimberley blijkt niet de enige wiens gezin getroffen werd. Het hotel bevestigt dat sinds 11 september maar liefst 48 mensen werden getroffen door de ziekte. Dat terwijl de arts in het hotel de ziekte eerst nog afdeed als ‘uitslag van het chloorwater’.

Hand-mond-voetziekte

De Schotse Danielle MacIntyre kan daarover meepraten. Haar dochtertje Nevah werd op de vijfde dag hondsberoerd en kreeg dezelfde vurige uitslag. Thuis werd het nog erger en kreeg ook haar andere dochter, baby Milla, dezelfde symptomen. Hand-mond-voetziekte, concludeerde haar huisarts.

Waarschuwingsbrief

De moeder is furieus omdat kennelijk allang bekend was dat de ziekte heerste. “Aan de balie van Thomas Cook in het hotel bleek een waarschuwingsbrief te hangen over de uitbraak van mond- en klauwzeer. Maar ik was klant bij Jet2, dus aan de balie van Thomas Cook ben ik niet geweest. Als ik dit geweten had, zou ik gevraagd hebben om elders te logeren.”

Het hotel zelf is uiteraard niet blij. Het verdedigt zich door te zeggen dat de afgelopen zomer 12.000 gasten bij hen verbleven en daarvan ‘maar’ 48 werden getroffen door de uitbraak. Bovendien werd ook elders op Mallorca de ziekte geconstateerd. Maar goed, daar hebben deze gezinnen natuurlijk niks aan. Hun vakantie is volledig naar de knoppen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook, iStock