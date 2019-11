Zelfs op vakantie heeft Roxeanne Hazes last van haar stalker

Voor Roxeanne Hazes was de vakantie in het zonnige Algarve niet bepaald ontspannend. De zangeres werd namelijk achtervolgd door een stalker.

Roxeanne heeft onlangs met haar vriend Erik en zoontje Fender genoten van een zonnige vakantie in de Portugese Algarve. Toch zat er ook een zwart randje aan de vakantie.

Telelens

“Ik liep met mijn zoon over het strand en ik merkte dat er in de verte iemand foto’s van ons aan het maken was”, vertelt de zangeres op de bank bij Merel Westrik in Ladies Night. “Wat prima is, maar in dit geval was het echt een telelens die onze kant opkwam.”

Achtervolgen

Roxeanne is niet snel bang, dus ze besloot de stalker te confronteren. Maar de persoon in kwestie wist niet hoe snel hij moest wegrennen, toen hij door had dat Roxeanne op hem afliep. “Wat ik ontzettend triest vind”, zegt Roxeanne. “Ik bedoel: jij komt foto’s van mij en mijn kind maken. Die man heeft ons letterlijk achtervolgd en foto’s van meerdere outfits gemaakt.”

Vrouwonvriendelijk

Tijdens haar zwangerschap heeft Roxeanne al vaker last gehad van stalkers. “Dat vond ik al niet heel erg prettig, maar ik ben hier met mijn kind lekker vakantie aan het vieren.” De foto’s zijn uiteindelijk in weekblad Privé beland. Er werd toen gesuggereerd dat Rox opnieuw zwanger zou zijn, omdat ze wat kilo’s aan was gekomen. Dat vindt de zangeres super vrouwonvriendelijk. Het verbaasde haar dat het artikel door een vrouw was geschreven. “Dat was echt triest, echt een dieptepunt van je vakantie.”

Dit bericht bekijken op Instagram 🌻 Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 22 Okt 2019 om 9:53 (PDT)

Bron: Ladies Night. Beeld: ANP