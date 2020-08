Oeps: Willem-Alexander en Máxima vergeten even de 1,5 meter-regel

Alles wat ons koningspaar doet, ligt onder een vergrootglas. Die ene prachtige jurk die Máxima draagt en de baard van Willem-Alexander zijn al gauw groot nieuws. Sinds zondag heeft iedereen het over een vakantiekiekje van onze koning en koningin.

Willem-Alexander en Máxima zijn namelijk niet in Nederland, maar vertoeven op verschillende Griekse eilanden.

Op het vasteland – in het dropje Kranidi – bezit de koninklijke familie een luxe villa met zwembad en privéstrand. Maar daar zijn ze niet te vinden. Ze varen momenteel met hun splinternieuwe boot ‘Alma’ rond en hoppen zo van het ene eiland naar het andere.

Eerder werden er – tegen de mediacode-regels in – door buitenlandse pers al foto’s gepubliceerd van onze koning en koningin in zwemkleding. Maar dat zijn niet de beelden waar iedereen het nu over heeft. Op social media gaat een foto rond waarop het koningspaar met een restauranteigenaar poseert.

1,5 meter?

Nu is daar op zich natuurlijk niet zo gek veel mis mee. Alleen lijken Willem-Alexander en Máxima de 1,5 meter-regel even te zijn vergeten. En dát is natuurlijk niet helemaal handig. “Je kunt op z’n minst zeggen dat zijn voorbeeldfunctie hier niet zo goed uit de verf komt”, aldus Koninklijk Huis-verslaggever van de NOS Kysa Hekster.

Foutje

Dat zijn ook de geluiden die op social media klinken. “Dat is een beetje dom”, schrijft iemand. Al zijn veel mensen het er ook over eens dat ieder af en toe de regel weleens vergeet. “Het zijn net mensen”, en “dat vergeten we toch allemaal weleens”, reageren anderen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @the_royals_of_today op 22 Aug 2020 om 5:23 (PDT)

Het koningspaar heeft maandagochtend toegegeven dat het niet zo slim was wat ze hebben gedaan. In een bericht op Twitter laten ze weten dat ze beter op de afstand hadden moeten letten, want ‘ook op vakantie is het naleven van de regels essentieel’:

‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’-WA & Máxima — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) August 24, 2020

