Van de nood een deugd maken: verkoop van seksspeeltjes schiet omhoog

Het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven, blijken veel mensen goed te benutten. Zo schiet de verkoopcijfers van seksspeeltjes omhoog en circuleren er op social media ook al foto’s rond van lege condoom-schappen.

De Duitse seksspeeltjesfabrikant Womanizer heeft aan CNN laten weten dat hun verkoopcijfers pieken. Wereldwijde verkopen liggen in de eerste twee maanden van het jaar 50% voor op de prognoses. Vooral de vraag in Italië, Hongkong, VS, Canada en Japan stijgt.

Advertentie

“Verrast door de cijfers”

“Ook wij zagen het coronavirus aanvankelijk als flinke uitdaging,” zo laat woordvoerder Johanna Rief weten. “En daarom zijn we verrast door de cijfers. Het vooruitzicht van een lange tijd thuisblijven, alleen of met een partner, zorgt ervoor dat mensen nieuwe manieren uitvinden om de tijd goed te benutten.”

Twitter

Ondertussen zijn pornowebsites in Italië steeds populairder, maar ook in Nederland blijken we aardig wat tijd achter onze laptop besteden:

Eerste dag thuiswerken voor de Nederlanders en we staan direct in plek 4! Leg dat eens uit aan je baas….. #corona pic.twitter.com/eylk3tb05G — Kees Dorresteijn (@KeesvandeRadio) March 13, 2020

En naast wc-papier, brood en pasta blijken we in Nederland ook andere dingen te hamsteren:

Kun jij de komende tijd wel wat spannend leesvoer gebruiken? Check dan eens de avonturen van ‘Maartje en de meisjes‘ en ‘Tessel Tindert‘.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf, Twitter. Beeld: iStock