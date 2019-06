Voetbalster Shanice van de Sanden rekent af met kritiek op nieuwe coupe

Voetbalster Shanice van de Sanden is een belangrijke speler tijdens het WK vrouwenvoetbal. De aanvoerster wordt geroemd om haar snelheid, al gaat het gesprek momenteel voornamelijk over haar opvallende nieuwe coupe.

Shanice van de Sanden begon haar carriere bij VVIJ uit IJsselstein. In 2009 startte ze met het Nederlandse vrouwenvoetbal, waar ze hoge ogen én veel doelpunten scoort.

Advertentie

Pantercoupe

Terwijl het gesprek eigenlijk over de indrukwekkende voetbalkunsten van Shanice zou moeten gaan, gaat het internet los over haar opvallende ‘pantercoupe’. Veel mensen schrijven dat het aandachttrekkerij is. Shanice vertelt aan het AD: “Ik heb vooral heel veel positieve reacties gehad, maar er zijn ook mensen die zeggen ‘Kijk dat nou. Doet ze zeker om aandacht te krijgen’.”

Gewoon mooi

Maar dit is helemaal niet het geval, verklaart de voetbalster. “Nee joh. Ik dacht gewoon: het WK begint dus ik doe iets speciaals. Dit vind ik gewoon mooi. Dit is wie ik ben. Ik houd van aparte dingen. Ik heb roze haar gehad. Paars, blond en nu dit.”

Make-up

De voetbalster vertelt dat ze sowieso veel aandacht krijgt, aangezien ze de enige speler is die veel make-up draagt en zulke opvallende kapsels heeft: “Ik val sowieso wel op. Ik vind het helemaal niet erg als ik aandacht krijg. Ik kan daar wel van genieten en haal er juist extra energie uit. Dat had ik eerder nooit gehad, maar ik ben blij toe dat ik niet verkramp”, vertelt Shanice.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: GettyImages, Instagram