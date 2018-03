Libelle Legt Uit: Waarom heeft Van der Valk een toekan als logo?

Als je Van der Valk heet, een hotel opent en op zoek bent naar een logo ligt het niet bepaald voor de hand om voor een toekan te kiezen. Dit heeft dan ook een verrassende reden.

Eerst even een stukje geschiedenis: het eerste Van der Valk hotel werd geopend in 1939 door Martien van der Valk senior. Hij verbouwde een dranklokaal in Voorschoten om tot een hotel en besloot niet te stoppen met ondernemen tot ieder van zijn elf kinderen een eigen hotel had. Het zal je niet ontgaan zijn dat dit plan aardig gelukt is. Inmiddels hebben de Valkjes bijna 100 hotels waarvan het gros langs de Nederlandse snelwegen staat.

Roofvogel

Toen de familie net na de Tweede Wereldoorlog op zoek ging naar een geschikt logo voor de hotelketen, besloten ze al snel dat een valk geen optie was. “Zo net na de oorlog hadden veel mensen nog nare herinneringen aan de roofvogelsymboliek die door de nazi’s werd gebruikt”, schrijft Van der Valk. Toevalligerwijs had de familie net een vogelpark gekocht en maakten ze via die weg kennis met de toekan. “Zoals Gerrit van der Valk zei: ‘Als een valk slaapt is ’t niks en gaat hij op roof uit, dan is het net een adelaar. Een toekan is een mooie, grote, tropische vogel, een vrolijk beest, een gezellig beest, dat past veel beter bij ons’.

Bron: Van der Valk. Beeld: ANP