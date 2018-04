Kijkers blij met terugkeer 'Van onschatbare waarde' maar kritiek voor Dionne Stax

In ‘Van onschatbare waarde’ krijgen verkopers de kans om een -in hun ogen- bijzonder object de verkopen aan een kenner. Slim onderhandelen is waar het om draait. Al deze onderhandelingen gebeuren onder toeziend oog van presentatrice Dionne Stax.

Gisteravond werd de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het programma uitgezonden. Uit de reacties van de kijkers bleek dat veel mensen blij waren dat het programma weer terug is. De onderhandelingen werden weer uitgebreid besproken en ook presentatrice Dionne Stax kreeg wat kritiek:

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van #vanonschatbarewaarde gaat bijna van start! šŸ“ŗ Kijk om 21.30 uur naar @NPO1. pic.twitter.com/BteXXMO453 ā€” onschatbare waarde (@v_onschatbare_w) 12 april 2018

Dit bijzondere straatdraaiorgel komt aan bod in #vanonschatbarewaarde. Lees meer over het orgel op #MAXVandaag āž” https://t.co/pauav2fbTW pic.twitter.com/b6fXb6qxev ā€” MAX Vandaag (@MAXVandaag) 12 april 2018

Fijn programma. Eindelijk weer terug. #vanonschatbarewaarde ā€” Jelmar Hekker (@jelmarhekker) 12 april 2018

Wat is dit toch een ontzettend leuk programma! Fijn dat het weet terug is. #vanonschatbarewaarde ā€” Maarten le Noble (@maartenlenoble) 12 april 2018

Leuk weer! #vanonschatbarewaarde ā€” Charlotte de Boer (@Charlotte1413) 12 april 2018

@DionneStax Mooie, betrokken presentatie weer vanavond, Dionne! Mijn complimenten! ā€” gert van dam (@gerjerdam) 12 april 2018

Over het algemeen is iedereen dus heel blij met de terugkeer van het programma, maar Dionne Stax zou beter een andere visagist kunnen zoeken:

@DionneStax ZO JAMMER OM JE GEZICHT ZO VOLLEDIG TE MASKEREN ONDER MAKE UP EN MASCARA. GEWOON NATUREL JEZELF..MAAKT JE VEEEEEL MOOOOIER. ECHTšŸ˜ŠšŸ˜ŠšŸ˜Š ā€” iamsterdam4444 (@iamsterdam4444) 12 april 2018

Erg leuk programma, maar is Dionne Stax opgemaakt of geschminkt#vanonschatbarewaarde ā€” Grumpy Dachs (@GrumpyDachs) 12 april 2018

Geisha look voor #DionneStax; hoe wit kun je iemand schminken? #NPO1 ā€” Carlo Brantsen (@Brantsen) 12 april 2018

Dione is wel erg wit hĆ© #vanonschatbarewaarde ā€” Erik Wels (@Wels0050) 12 april 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Twitter/Omroep Max.