De laatste aflevering van Van onschatbare waarde bevat meerdere hoogtepunten, maar voor mij – Libelle’s Renée – is het absolute hoogtepunt dat Ilse Daatselaar een deal sluit. Waar haar mannelijke collega’s niet bang zijn om met met enige regelmat met geld te smijten, is deze handelaar erg voorzichtig met geld uitgeven wat tot bijzonder weinig aankopen leidt dit seizoen.

Iets met ‘save the best for last’. Twee bijzondere gemberpotten, een tekening van kunstschilder Jan Sluijters of een krukje van Charlotte Periand, de verkopers hebben grote moeite om iets aan Ilse te verpatsen. Waar Ilse normaal gesproken ‘dit is niet mijn object’ zegt of de onderhandelingen spaak laat lopen als de aanbieder een te hoog bedrag vraagt, laat ze zich nu bekoren door een wijnglas van Willem IV. Een mooie afsluiter van een succesvol seizoen Van onschatbare waarde.

Meer dan 1,6 miljoen mensen zagen hoe Ilse een vrouw de hand schudt. En vaste kijkers van het programma weten wat het betekent: de koper en verkoper zijn het eens met elkaar. Een antiek stuk is zojuist verkocht. Voor een oud wijnglas dat verkoper Merel van haar vader erfde, wilde Ilse namelijk wel wat water bij de wijn doen. Ze trekt daarom haar portemonnee voor het chique wijnglas.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik weinig vertrouwen had dat Merel het erfstuk überhaupt nog zou verkopen. De onderhandelingen met liefhebbers Arnold en Bas Jonker liepen op niets uit. Haar vraagprijs is namelijk niet mis: ze wil maar liefst € 15.000,- voor dit glaasje van 300 jaar oud, terwijl de verkopers een fractie van die prijs bieden.

Merel is er heilig van overtuigd dat dit glas, dat al jaren in haar familie is, een flinke zak met geld waard is. Ze heeft namelijk onderzoek gedaan op het internet én het glas is nog in opperbeste staat. Maar nadat ze bij Arnold niet meer dan € 2.500,- kan krijgen, weet ook zij dat Ilse haar laatste hoop is.

Water bij de wijn doen

Als Ilse net als haar collega’s begint met een openingsbod van € 1.500,- zie ik het bijna niet meer zitten. We kunnen de allerlaatste aflevering van dit seizoen toch niet afsluiten met een no deal? De programmamakers laten fans niet zitten, dus zien we al snel de twijfel in Merels ogen.

Gelukkig ziet Merel op tijd in dat áls ze afstand wil doen van dit glas, wel echt drastisch moet zakken in haar vraagprijs. Ze knalt rechtstreeks door haar bodemprijs van € 4.500,- heen als Ilse een schepje bovenop haar openingsbod doet. De meningen van de twee vrouwen over de onschatbare waarde van dit glas komt uiteindelijk uit op een mooie € 2.600,-. Hoera, Ilse heeft iets gekocht!

Reacties op Twitter

Op Twitter gaat het los zodra de kijkers zien dat Ilse dan eindelijk iets op de kop heeft getikt.

Godsamme gelukt #vanonschatbarewaarde Ilse koopt iets — aly maring (@uiltjealy) September 30, 2020

Ilse is een topvrouw. Eentje die niet met geld smijt. 😎 #Vanonschatbarewaarde — Eltee (Cultuurbarbaar) (@bierman2019) September 30, 2020

Beeld: Roland J Reinders / MAX