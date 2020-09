‘Van onschatbare waarde’: “Met samengeknepen billen zie ik hoe de whisky-deal klapt”

Van onschatbare waarde is prachtige televisie. Samen met mij – Libelle’s Renée – schakelen wekelijks meer dan een miljoen mensen over naar NPO 1 om het programma van Dionne Stax te bekijken. Iedere aflevering hebben ze weer een paar fantastische kandidaten gestrikt die een houten beeldje, klok of schilderij willen verkopen voor een heleboel geld. Ze hebben allemaal één ding gemeen: hun item is volgens hen echt van onschatbare waarde.

In de derde aflevering is dat niet anders. Een verkoper met een bijzonder portret, een hartstochtelijke kunst en antiek verzamelaar die een bronzen aapje wil verkopen en natuurlijk Michel, die z’n centjes investeerde in het duurste vat whisky dat óóit verkocht is. Als dit geen leuke televisie oplevert, dan weet ik het ook niet meer.

Van onschatbare waarde

Hij is een man met een missie en een passie voor whisky. Gordon & MacPhail whisky om precies te zijn, waar de whisky-belegger één van de 361 flessen van in bezet heeft. De exorbitant prijzige drank is volgens hem natuurlijk ‘van onschatbare waarde’. Maar waar kandidaten normaal gesproken hun miniatuurversie van Circus Sarrasani of schilderij van hun chique oma alleen al kunnen verkopen met een prachtig verhaal, gaat dat met een fles drank wel anders. Ook al gaat het om de oudste whisky die ooit in Schotland is gebotteld.