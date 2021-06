Vanaf het strand: Connie Witteman (69) showt bikinilijf

Connie Witteman mag dan volgende maand 70 jaar worden, maar ze zit nog strak in haar vel. Connie heeft op Instagram een bikinifoto van zichzelf gedeeld en daarop is duidelijk te zien dat ze nog aardig wat uren in de sportschool doorbrengt.

Connie bracht maandag een bezoekje aan het strand in Noordwijk en dat moest natuurlijk even worden vastgelegd. In haar Stories is te zien dat ze in haar bikini op een strandbedje ligt. “Zonnige kus uit Noordwijk”, zo schrijft ze bij de foto.

Strak bikinilijf

Het slanke lijf van Connie is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Op haar Instagram laat ze namelijk regelmatig zien dat ze aan het sporten is. Ook past ze regelmatig op haar kleinkinderen op, waardoor ze ook naast het sporten nog genoeg beweging krijgt.