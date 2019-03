Acteur Dieter Troubleyn vertelt wie hij wel een dag zou willen zijn

Wij kennen ze van televisie of uit het theater, maar waar kijken ze zelf eigenlijk naar? Deze week: de Vlaamse acteur Dieter Troubleyn (49). “Ik zou best een dagje Linda de Mol of Matthijs van Nieuwkerk willen zijn.”

Waar heb je gisteravond naar gekeken?

“Ik heb wel iets gezien… O ja! Een documentaire over het oude Rome. Vraag me niet hoe het heet, maar het was fantastisch. Ik viel er toevallig in, maar ik hou ontzettend van geschiedenis. Het is heel knap hoe de Romeinen, maar bijvoorbeeld ook de Maya’s, dingen hebben neergezet waar we nu nog steeds verwonderd over zijn. Al besef ik ook dat ik nu misschien heel saai overkom…”

Advertentie

Een ander genre: welke serie móeten we nu kijken?

“Altered Carbon op Netflix. Een sciencefiction serie die zich afspeelt in een toekomst waarin mensen niet meer kunnen sterven. Dat wil zeggen: het lichaam kan wél sterven, maar je ziel staat op een schijfje dat in een ander lichaam geplaatst kan worden. Zo zet een rechercheur het schijfje van haar oma in het lijf van een Hells Angel die in de bak zit. ‘Oma’ gaat vervolgens mee naar een familie-etentje in de vorm van een zware jongen met tattoos en piercings. Het is ongelooflijk knap, want je gelooft gewoon écht dat oma daar aan tafel zit.”

Kun jij je als acteur nog echt verliezen in een film of serie?

“Als iets heel erg goed is, zit ik er meteen in. Achteraf stel ik mezelf dan beroepsmatig de vraag wat ik er precies zo goed aan vond.”

Sommige programma’s of series zijn helemaal niet zo goed, maar stiekem wél heel erg leuk. Wat is jouw guilty pleasure?

“Ik kijk weleens naar zo’n Engels programma waarin stelletjes een nieuw leven willen beginnen in een ander land en op zoek gaan naar een huis. Die huizen zijn soms ontzettend mooi, maar meestal heel erg lelijk. En de plannen van die mensen heel doordacht óf juist heel onrealistisch. En dan raden wat het huis kost. Heerlijk!”

Wat moet per direct van de buis verdwijnen?

“Ik sliep een paar weken geleden in een hotel en toen zag ik ’s nachts zo’n programma met waarzeggers en horoscoopdames. Maar ach, als ik er niet naar kijk, heb ik er ook geen last van.”

Vind je dat bepaalde programma’s niet bij de publieke omroep thuishoren?

“Entertainment en infotainment bij de publieke omroep stoort me eigenlijk niet. Het is juist leuk dat zij vaak kleinere budgetten hebben dan de commerciële omroepen, waardoor ze met veel creativiteit gemaakt worden.”

Bij welke BN’er zap je weg?

“Ik ken niet alle tv-persoonlijkheden in Nederland, maar in Vlaanderen zie je vaak hetzelfde clubje acteurs in verschillende films en series. Dat maakt het niet altijd even geloofwaardig. Ook vallen presentatoren weleens door de mand als ze populair zijn geworden met een gemonteerde show en dan zonder ervaring een grote liveshow gaan presenteren.”

Je noemt geen namen?

Lachend: “Eh… nee”.

Een positievere vraag dan: welke tv-persoonlijkheid of acteur zou je een dag willen zijn?

“Mijn moeder was groot fan van Nederlandse showprogramma’s, dus ik keek als kind in pyjama met natte haartjes naar Mies Bouwman en mijn favoriet Willem Ruis. Daar is voor mij echt het zaadje geplant van wie ik later wilde worden: niet perse de beste zanger of acteur, maar gewoon een heel goede entertainer. Menselijk met humor. Maar ik zou ook best een dagje Linda de Mol willen zijn hoor. En dan zou ik natuurlijk meteen haar broer bellen om te vragen of hij nog een programma voor me heeft, haha! Een dag door het leven als Matthijs van Nieuwkerk lijkt me ook niet verkeerd.”

Wie zou je dan uitnodigen in De Wereld Draait Door?

“Matthijs zelf! Ik heb geen schoolse opleiding gehad en moest alles in de praktijk ontdekken, dus ik wil graag van hem leren.”

Kijk je naar jezelf als je op tv bent?

“Altijd! Theatervoorstellingen ook. Ik probeer zo snel mogelijk aan beeldmateriaal te komen om te zien of ik mezelf geloof. Dat is voor mij het allerbelangrijkste: kijk ik naar mezelf of naar een personage?”

Zoek je dan ook nog even op #dietertroubleyn?

“Tja… ik weet dat het eigenlijk niet goed is, maar ik doe het toch. Als iets zonder onderbouwing op Twitter staat, lig ik daar niet wakker van. Toch probeer ik bij positieve én negatieve kritiek te bekijken wat ik er mee kan. Laatst schreef een recensent: ‘die vaders in Mamma Mia kunnen niet zingen’. Ik heb in Jesus Christ Superstar de hoofdrol gespeeld, dus ik wéét dat ik kan zingen. Dan probeer ik te bedenken wat er precies bedoeld wordt. Misschien houdt hij er niet van dat bepaalde nummers gezongen worden door een man in plaats van een vrouw? Maar ja, soms is het verhaal dan weer belangrijker dan de vorm.”

Wie van de vaders vertolk jij in Mamma Mia?

“Ik speel Sam, één van de mogelijke vaders van Sofie, de dochter van Donna. Sofie gaat trouwen en kijkt stiekem in het dagboek van haar moeder om erachter te komen wie haar vader is. Ze komt echter drie mannen tegen met wie haar moeder iets heeft gehad en besluit ze allemaal uit te nodigen op haar bruiloft. Sam is een gescheiden architect die na twintig jaar vol nostalgische gevoelens terugkeert naar het eiland. Daar ontstaat een enorme clash met Donna, want ze hebben elkaar al die tijd niet gezien of gesproken en zijn allebei veranderd…”

Bén jij Sam als je hem speelt?

“Er is een scene die ik speel met Antje (Monteiro, red.) waarvan ik iedere keer denk: misschien loopt het verhaal vandaag wel anders af. Dat kan natuurlijk niet, want je moet het stuk volgen. Maar het is goed om als acteur die honger te houden, zodat je altijd iets van jezelf meeneemt.”

DIT IS DIETER

Geboren: Borgerhout, 15 februari 1970

Is: acteur, zanger, schrijver en radio-dj

Kennen we van: Costa, Rozengeur en Woda Lime, Onderweg Naar Morgen, Spangen en Jesus Christ Superstar.

Nu te zien: als Sam in de musical Mamma Mia.

Ook naar Mama Mia?

Mamma Mia! Elke 2e kaart halve prijs 37,76 Bestel hier

Interview: Elselien van Dieren. Beeld: ANP.