Jeroen Spitzenberger weigerde mee te doen aan dít programma

Wij kennen hen van televisie of uit het theater, maar waar kijken ze zelf eigenlijk naar? Deze week: acteur Jeroen Spitzenberger. “Laatst vroegen ze of ik mee wilde doen met The curling quiz. Die naam alleen al!”

Waar heb je gisteravond naar gekeken?

“Een documentaire op Netflix, Heal. Mijn vrouw was er heel enthousiast over en liet hem aan me zien. Het gaat over holistisch genezen (het verband tussen psyche en fysieke gezondheid, red.). De vorm was een beetje gedateerd met clichémuziek en shots van bloemen, maar de inhoud maakte alles goed. Ik moest overigens wel een beetje wennen aan die Amerikaanse mevrouw die alles aan elkaar praatte. Ze had echt ongelooflijk witte tanden.”

Wat móeten we nu zien?

“De serie Sex Education is leuk, ze spelen heel goed met clichés en verwachtingen. A star is born met Lady Gaga vond ik ook prachtig. Van de week ga ik naar Climax, een film van regisseur Gaspar Noé. Die gaat over een groep dansers die sangria drinkt met LSD erin. Het wisselt voor mij per periode waar ik graag naar kijk. Wanneer ik voor mijn werk veel bezig ben met verhaallijnen en spanningsbogen dan vind ik het lekker om naar non-fictie te kijken. Een documentaire over Frank Sinatra of Quincy Jones bijvoorbeeld. Als ik maar verrast word.”

Kun jij je als acteur nog echt verliezen in een film of serie?

“Ik kijk nooit onbevangen, maar dat kan sowieso niet meer als je volwassen bent. Kinderen kunnen zich nog helemaal verliezen omdat ze weinig kijkervaring hebben, als volwassene accepteer je bepaalde dingen niet meer zo snel.”

Waar ging jij helemaal in op als kind?

“Saturday night live vond ik écht tof. Live comedy met publiek, geweldig. En de films met Al Pacino, daar smulde ik van.”

Wat is je guilty pleasure?

“Ik probeer mijn tijd in het algemeen niet te verdoen aan programma’s die me niet interesseren, maar laatst bleven we na Wie is de Mol? hangen bij Frans Bauer in China. Of zoals mijn zoons het noemden: De Dikzak in China. Ze wilden nog niet naar bed, dus zagen we hoe Frans acupunctuur liet doen op de Bauer-manier: met domme opmerkingen en héél veel lachen.”

Sommige mensen vinden dat dit soort programma’s niet thuishoren bij de publieke omroep. Wat vind jij?

“Ik zie Frans Bauer naar die Chinese dokter gaan en vrolijk verbaasd zijn. Daarna loopt hij met zijn vrouw op straat en wijst hij naar Chinezen die zittend op de grond lunchen. Er is in elk geval een publiek voor, maar of kijkers er iets van leren weet ik niet. Maar ik heb er dan ook niet langer dan vijf minuten naar gekeken. Ik zou eerst een hele aflevering moeten doorstaan om te kunnen zeggen of Jan Modaal hier iets van opsteekt. Het reisprogramma van Thomas Erdbrink, Onze man in Teheran, vond ik wel heel sterk. Dat biedt echt een inkijkje in het leven daar, waardoor je erover na gaat denken.”

Word je vaak gevraagd voor tv-programma’s?

“Af en toe. Meestal zeg ik nee, behalve als ik het écht leuk vind. Zo was ik te gast in de show van Freek Vonk omdat mijn kinderen dat zo cool vonden. En ik heb weleens meegedaan aan een quiz van Linda de Mol omdat ik haar ken en aardig vind. Maar soms krijg je van die verzoekjes… Laatst vroegen ze of ik mee wilde doen met The curling quiz. Die naam alleen al!”

Frans Bauer presenteerde dat programma…

“Ha! Daar is hij weer. Ik pleit voor meer Frans Bauer op tv. Stuur hem naar alle werelddelen, inclusief Antarctica!”

Welke tv-persoonlijkheid of acteur zou je een dag willen zijn?

“Michael Palin of Steven Fry. Sprankelende persoonlijkheden die reisdocumentaires maken voor de BBC. Dan zie je nog eens wat van de wereld.”

Bij wie zit je het liefst aan tafel: Matthijs, Eva, Twan of Jeroen?

“Dat ligt een beetje aan het onderwerp en wie er nog meer te gast zijn. Het zijn allemaal interessante shows, maar Pauw vind ik erg goed. Zijn toon bevalt me.”

Kijk je naar jezelf als je op tv bent?

“Ik ga niet voor mijn lol naar mezelf kijken, dus ik doe het alleen als ik ergens over twijfel. Wat gebeurde er? Was het een rare vraag? Hoe ging dat nou?”

En zoek je dan ook nog even op #jeroenspitzenberger?

“Absoluut niet. Twitter is echt een riool, domme mensen met een mening. Het is beter om jezelf te omringen met een aantal goede, kritische mensen. Recensies lees ik wel, maar ik hecht er niet te veel waarde aan. Het is vaak overdreven, óók qua complimenten. Maar soms zit er wel iets in om over na te denken.”

Waarin kunnen we jou binnenkort zien?

“Noem het maar liefde: een muzikale toneelvoorstelling over de moderne mens die zoekt naar liefde. Het speelt zich af in een hotel en is een muzikale voorstelling, zonder dat het een musical wordt. Ilja Pfeijffer schreef een prachtige tekst, die zowel tragisch als heel erg grappig is. We zijn nu volop aan het repeteren.”

Jij wilt als kijker verrast worden. Worden bezoekers van Noem het maar liefde ook verrast?

“Dat zou wel het mooiste zijn. Als het over thematiek als eenzaamheid, liefde en sex gaat, hoop ik dat mensen zich erin herkennen. Ik hoop dat wij het op zo’n manier spelen dat je er echt in meegenomen wordt.”

DIT IS JEROEN

Geboren: 20 januari 1976 in Rotterdam

Is: getrouwd met Olinda, met wie hij twee zoons heeft

Kennen we o.a. van: Alles is liefde, Divorce, Süskind, Vlucht HS13, Suspects en de toneelstukken Venus en Terror.

Nu te zien in: het theaterstuk Noem het maar liefde met Anniek Pheifer. Klik hier voor meer informatie en kaarten.

Interview: Elselien van Dieren. Fotografie: Janey van Ierland