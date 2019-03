Rico Verhoeven vertelt welk programma van hem direct van tv mag verdwijnen

Wij kennen hen van televisie of uit het theater, maar waar kijken ze zelf eigenlijk naar? Deze week: wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven. “Boxing stars? Dat vond ik echt helemaal niks.”

Heb je gisteravond nog iets gekeken?

“Nee, ik had een fotoshoot die de hele dag duurde dus ik kwam pas om tien uur ’s avonds binnenrollen. Mijn vrouw zat naar The Bold en the beautiful te kijken, maar ik heb snel wat gegeten en ben naar bed gegaan. Ik was gesloopt!”

Welke serie móeten we gaan volgen?

“Ik heb deze week seizoen 1 tot en met 5 van Prison break achter elkaar gekeken. Ik had al wel een paar afleveringen gezien, maar dat was zo lang geleden dat ik weer bij seizoen 1, aflevering 1 ben begonnen. Deze serie is continu spannend, daar hou ik van. Het ene moment zitten ze vast en dan zijn ze opeens weer vrij. Wat gaat er nu weer gebeuren? Empire, een Amerikaanse serie over een platenlabel, is ook heel goed. Ik ben echt een muziekfreak.”

Waar keek je als kind graag naar?

“Dragon ball Z, een Japanse tekenfilm. Daarin werd keihard gevochten en dat vonden mijn vriendjes en ik zo tof dat we er speciaal voor naar binnen gingen. Mijn kinderen hebben het nooit gezien, het is nu ook gewoon ouderwets. Gek eigenlijk, sommige programma’s komen nooit meer terug en andere blijven voor altijd mooi. The lion king bijvoorbeeld, die heb ik al tien keer gezien. Wel íets vaker dan dat, roept mijn moeder nu.”

Wat is de beste film aller tijden?

“De Rocky-films blijven epic. Je ziet natuurlijk wel dat ze niet écht geraakt worden en het is niet realistisch hoeveel klappen ze krijgen, maar het verhaal is zo goed. Het is mooi om te zien hoe ze zich voorbereiden op een wedstrijd. Maar ik hou niet alleen van vechtfilms, hoor. The pursuit of happyness met Will Smith (over een vader die koste wat het kost een gelukkig bestaan wil voor zijn zoontje, red.) staat ook hoog op mijn favorietenlijstje. Ik hou wel van een beetje diepgang en dit verhaal laat zien dat het in het leven niet draait om geld of macht. Als je iets wilt en je gaat er écht voor, dan komt het goed.”

Welke tv-persoonlijkheid of acteur zou je wel een dagje willen zijn?

“The Rock is echt mijn inspiratiebron, maar Denzel Washington en Will Smith vind ik ook fantastisch. Ik was laatst met Jandino Asporaat in New York voor zijn tv-programma en toen had hij een acteerles voor me geregeld. Te gek was dat.”

Je speelt de hoofdrol in een internationale actiefilm die in 2020 uitkomt. Vind je dat spannend?

“Het is heel iets anders dan kickboksen, maar ik hou ervan om mezelf uit te dagen. Ik volg nu algemene acteerlessen om mezelf optimaal voor te bereiden. Net als in een gevecht wil ik alles geven.”

Wat is je guilty pleasure?

“Heel eerlijk? Mijn vriendin kijkt dus naar The Bold and the beautiful en soms zit ik naast haar op de bank en dan word ik er ook in meegezogen… Ik hoop dan altijd maar dat niemand me filmt, haha!”

Wat mag wat jou betreft per direct van de buis worden gehaald?

“Van die programma’s waarin bekende Nederlanders van een duikplank springen of dansen op het ijs. Timor (Steffens, red.) is een goede vriend van me en ik weet dat er voor Dance, dance, dance echt maandenlang getraind wordt, maar dat gebeurt niet bij alle programma’s.”

En een show als Boxing stars? Ik zag je niet als coach voorbijkomen…

“Nee, dat vond ik echt helemaal niks. Die lui trainden vijf weken. Goed leren dansen of schaatsen is ook heel moeilijk, maar dit kan echt niet. Beseffen ze wel dat ze een gevecht in gaan? Ze sloegen ook op het hoofd! Aan dat soort programma’s doe ik niet mee.”

Kijk je naar jezelf als je op tv bent?

“Niet altijd, maar wel regelmatig. Ik kijk dan kritisch naar mezelf: kan ik dingen anders doen? Had ik dingen anders kunnen verwoorden? Soms kijk ik samen met mijn vriendin, ze is heel eerlijk.”

En kijk je dan ook even op #ricoverhoeven?

“Soms… Er is altijd wel iets te zeggen, maar daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn. Ik leg kritiek vrij makkelijk naast me neer.”

Gaan we je snel weer in de ring zien?

“Er gaat dit jaar sowieso iets gebeuren, maar wanneer en tegen wie weet ik nog niet. Dat is afwachten, ik zit nu in de contractonderhandelingen.”

En daarbuiten?

“Ik krijg een wassen beeld in Madame Tussauds, dat wordt in juni onthuld. Daarnaast ben ik aan het toeren met mijn Winners Workout. Het is een live voorproefje van mijn app waarin ik mijn manier van trainen deel, op verschillende niveaus. Iedereen kan meedoen. Het is niet bedoeld om af te vallen of om spierballen te kweken, maar om gewoon lekker fit te worden.”

Kom je ook nog op de buis?

“Ik ben bezig met een eigen programma, maar daar kan ik nog niet al te veel over zeggen. Het is in elk geval een écht Rico-programma waarin je ziet wat ik allemaal doe en hoe mijn voorbereiding op een gevecht eruitziet. En het heeft een leuke twist…”

DIT IS RICO

Geboren: 1989, Bergen op Zoom

Samen met: zijn vriendin Jacky. Ze hebben twee dochters en een zoon

Is: 1.96 meter lang en hij weegt 119 kilo

Kampioen: Rico is sinds 2013 regerend wereldkampioen kickboksen in de categorie zwaargewicht.

Kennen we ook van: de series Vechtershart en Buf. In 2017 verscheen zijn biografie Rico

Lekker fit: in Rico’s app The Winners Workout vind je een compleet trainingsschema voor 50 dagen + voedingssuggesties. Rico legt je uit hoe je bepaalde oefeningen het beste kunt doen

Interview: Elselien van Dieren. Beeld: Rossi & Blake