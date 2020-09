Veel bewondering voor Jochem Myjer in zijn documentaire ‘Nog eentje dan’

Jochem Myjer stond maar liefst drie jaar lang met zijn show Adem in, adem uit in het theater. Het was een succesvol tournee, maar achter de schermen was het ook een uitputtingsslag. Dat is allemaal te zien in zijn documentaire Nog eentje dan, die maandagavond op tv was.

De populaire, hyperactieve Myjer staat bekend om zijn energieke manier van doen. Doordat hij zichzelf helemaal geeft tijdens de voorstellingen, heeft hij het soms erg zwaar achter de schermen. Op Twitter laten kijkers weten dat ze veel respect hebben voor de cabaretier. Ze hadden niet verwacht dat voorstellingen zó zwaar zouden zijn.

Advertentie

Van hyperactief naar helemaal uitgeput

Voor de documentaire Het uur van de wolf: Jochem Myjer – Nog eentje dan wordt de cabaretier een half jaar lang gevolgd. Vorig jaar sloot de cabaretier de reeks af met zijn honderdste voorstelling, die plaatsvond in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.