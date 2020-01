Veel kritiek op aanwezigheid van Angela de Jong bij eerste uitzending 'Jinek'

Hoewel de eerste uitzending van ‘Jinek’ uitzonderlijk goed is ontvangen, was er voor velen toch ook een klein puntje van kritiek: de aanwezigheid van tv-recensente Angela de Jong schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

Zowel de redactie van ‘Jinek’ als Angela zelf moesten het flink ontgelden.

Belangenverstrengeling?

Zo vroegen sommige mensen zich af hoe serieus ze Angela nog konden nemen als onafhankelijke tv-recensent, als ze zelf bij de eerste uitzending van ‘Jinek’ ging zitten. Ook vonden mensen het een beetje uitgekookt van de redactie van ‘Jinek’ om Angela uit te nodigen, want hoe groot was nu de kans dat Angela nog een kritische recensie ging schrijven? De recensie van Angela zelf kwam er uiteindelijk niet, want iemand anders bleek voor één keer het stokje van haar te hebben overgenomen, maar desondanks viel de aanwezigheid van haar niet in de smaak bij de kijkers:

BRIEFJE VAN JAN – Aan Angela de Jong https://t.co/wB5IkbAchP — ThePostOnline (@TPOnl) January 4, 2020

Ik vond het ook al zo raar .. sat zij #AngelaDeJong daar zat.. zo kan je toch niet objectief zijn ! https://t.co/Df2RRCOefA — jam (@Miriam97517008) January 4, 2020

Wel slim van #Jinek om die #AngelaDeJong bij haar #RTL4 debuut uit te nodigen!

Hahaaaa!! — Christ (@PsychoCes) January 3, 2020

Benieuwd wat #angeladejong als criticus van het @ADnl vindt van de eerste uitzending van #Jinek. O wacht… ze zit er aan tafel hahaha — Louis van Beek (@LouisJAvanBeek) January 3, 2020

Zou Angela de Jong een slechte recensie schrijven over #Jinek met als gaste @#AngeladeJong… Wat denken jullie? — Arnold van Hoogdalem (@avanhoogdalem) January 3, 2020

Hoe serieus kun je een tv-recensent nog nemen als zij bij de allereerste uitzending zelf aanschuift?!?#angeladejong #Jinek — HappyHarms (@Arjanharms) January 3, 2020

Wel slim #Jinek om #AngelaDeJong bij je eerste uitzending aanwezig te laten zijn #belangenverstrengeling — Jan Fluit (@janfluit) January 3, 2020

Bron: Twitter. Beeld: ANP