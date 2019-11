Veel kritiek op dit seizoen van Robinson: 'Ik stop met kijken'

Dit jaar is Expeditie Robinson voor de liefhebbers misschien nét wat minder spannend dan voorgaande jaren. Want wat we vooral te zien krijgen, aldus de kijkers, zijn ‘bondjes.’

Daar wordt mee bedoeld dat we alleen maar zien wie met wie samenwerkt om alle stemmen op één en dezelfde persoon te mikken.

Maar de sterkte, echte Robinson? Die wint op deze manier nooit. En daar ergeren kijkers zich aan.

Kunnen we naar een #ExpeditieRobinson waarbij degene die verliest bij de proef automatisch naar huis gaat? Ik ben die bondjes zó moe. Zó weinig Robinson. — Laura van Hattum (@Laura_vHattum) November 10, 2019

Lieve RTL4 mensen. Kunnen jullie volgend jaar weer een #ExpeditieRobinson doen zoals vroeger? Met normale mensen die een Robinson willen zijn. Survival of the fittest. — Lilly (@WirShaffenDas) November 10, 2019

Ik kijk ook om een echte #ExpeditieRobinson te zien winnen. En niet degene die de beste bondjes kan smeden… pic.twitter.com/atp5de7wzb — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) November 10, 2019

Vroeger werd je in #expeditierobinson weggestemd als je slechte overlever was. Geen vuur kunnen maken, geen eten zoeken. Nu ga je er juist uit als je een Robinson bent. Jammer dat programmaformat dit in stand houdt en niet andere opzet kiest. — RoNa (@RoNatje1981) November 3, 2019

Er is veel lof voor de overwinning bij de proef van Tim. Fans noemen hem de ‘enige echte Robinson’ van dit jaar.

