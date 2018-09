Veel kritiek op eerste aflevering De Roelvinkjes

De eerste aflevering van de Roelvinkjes is woensdagavond gemengd ontvangen. Waar sommige kijkers enthousiast reageerden op de nieuwe realityshow, ergerden anderen zich groen en geel aan het ‘verwende’ gedrag van Dave en Donny Roelvink.

In de eerste aflevering kregen Dries, Dave, Donny en Honoria voor het eerst hun tijdelijke huis te zien in de Amsterdamse wijk Tuindorp. En dat was best even wennen…

Nieuw onderkomen

‘’Van de buitenkant lijkt het een lief huisje, maar als ik binnenkom krijg ik rooie vlekken,’’ aldus Honoria. En ook Dave en Donny moeten even slikken. ‘’Je staat er nu in, maar het besef dat je hier de hele maand moet vertoeven is er nog niet echt. Ik denk dat wij het toch wel zwaar gaan krijgen.’’ De reacties van de Roelvinkjes schieten bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Het hoekhuis mét tuin is volgens velen een luxe in Amsterdam. ‘’En dan te bedenken dat er een wachtlijst van 20 jaar is voor dit soort woningen in Amsterdam,’’ zo reageert iemand op Twitter.

Klein budget

Na het bezoek aan hun nieuwe woning staan de Roelvinkjes alweer voor een nieuwe uitdaging: ze moeten het huis inrichten. Het budget waar Dries op gehoopt had (10.000 euro) komt niet eens in de buurt van het bedrag dat ze krijgen: de Roelvinkjes moeten het doen met ‘slechts’ duizend euro. Hoewel ze in de eerste instantie hun twijfels hebben, lukt het Dries en Honoria wel om binnen het budget te blijven.

Bijzonder trucje

Ondertussen moeten Dave en Donny, die zelf in luxe auto’s rijden, op zoek gaan naar een vervoersmiddel voor de komende dagen. En dat gaat ze niet bepaald makkelijk af: de twee krijgen 650 euro om een auto te vinden waar het hele gezin in past. Donny en Dave blijken nogal een opmerkelijk trucje te hebben om auto goedkoper mee te krijgen: ze breken namelijk de antenne van een auto af om zo korting te krijgen. ‘’Benny, bedankt!’’, zingen de twee triomfantelijk in koor als ze met hun nieuwe auto wegrijden.

Negatieve reacties

Al met al valt het gedrag van de broertjes Roelvink niet bepaald goed bij de meeste kijkers, zo valt te lezen op Twitter:

Leuk voor de ‘gewone’ mens die in deze wijken woont dat verwende toontje van #deroelvinkjes junior denken dat ze van adel zijn. — Geijtje 🐐 (@GeijtjeA) 26 september 2018

Zo slecht vind ik dat huis er niet uitzien hoor. Groter dan die van mij 🤣 #deroelvinkjes #effegeencenttemakken — Gwen 2.0 (@GwenxGirl) 26 september 2018

Wat een asovolk. Vreselijk. Omdat ze bekend zijn kunnen ze zich dit gedrag permitteren. Bah #deroelvinkjes — Schaapje 🤔 (@eevoila) 26 september 2018

Er zouden heel veel mensen superblij zijn met zo’n huis en ze zitten het af te zeiken. Keihard ook. Leuk voor de buren. #deroelvinkjes — Elsbeth Witt✏ (@elsbeth_tWitt) 26 september 2018

Nou ik weet het niet hoor, maar het huis valt mij nog heel erg mee. Menig bijstands gezin komt slechter terecht #deroelvinkjes — ♔ ℋ𝒶𝓇𝑒 𝒩𝒶𝓇𝒾𝑔𝒽𝑒𝒾𝒹 ♔ (@HareNarigheidPP) 26 september 2018

#deroelvinkjes wat ben ik blij dat ik genoeg heb om van te leven, maar als je ziet wat rijkdom met de mens doet! Da’s pas een arm leven. — hschut (@grunn777) 26 september 2018

Nieuwsgierig naar het nieuwe programma van de Roelvinkjes? Wij zochten ze op in hun nieuwe huis en vroegen hen wat ze het meest gaan missen aan hun luxeleven:

