Veel kritiek op onverschillige vader in ‘Mijn gezin gaat failliet’

In het nieuwe programma ‘Mijn gezin gaat failliet’ helpen verschillende succesvolle ondernemers gezinnen met geldproblemen. Vrijdagavond was het gezin van Ruud en Anoesjka aan de beurt. De twee lijken hun zaakjes op orde te hebben en wonen in een prachtig huis mét zwembad.

Het gezin staat echter op de rand van de afgrond, zo blijkt uit gesprekken met John Williams.

Tragisch ongeval

Ruud en Anoesjka zitten in een diep dal. Hun tweejarige zoontje Justin verdronk in hun eigen zwembad, waarna hun wereld instortte. De twee zijn allebei werkloos maar desondanks moest er van Ruud toch nog een duur dakkapel komen. Hulpmiljonair Kris Florek probeert het gezin duidelijk te maken dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. “Jullie beseffen niet in wat voor problemen jullie zitten,” zo spreekt hij het koppel streng toe.