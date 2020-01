Veel kritiek op rokende moeder in ‘Vier handen op één buik’

De nieuwste aflevering van ‘Vier handen op één buik’ heeft weer het nodige losgemaakt bij de kijkers. Het feit dat de 18-jarige Roos gewoon is blijven doorroken tijdens haar zwangerschap, schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat.

In het NPO-programma Vier handen op één buik bereiden zwangere meisjes zich voor op de komst van hun kindje. Ze worden bijgestaan door bekende moeders.

In deze aflevering werd de 18-jarige Roos bijgestaan door bekende moeder en vlogger Monica Geuze. Roos is 18 als zij in verwachting raakt van haar 17-jarige vriend Kilibon. Ze ziet vooral heel erg op tegen de bevalling en het feit dat haar relatie op losse schroeven staat, helpt ook niet echt mee.

Stoppen met roken

Monica doet dan ook haar best om Roos bij te staan in deze turbulente tijd, maar signaleert al vrij snel een groot probleem: de zwangere Roos is namelijk niet gestopt met roken. Samen met haar vriendje Kilibon gaan er de nodige sigaretjes doorheen, wat Monica doet besluiten om samen met Roos een afspraak te maken: de twee gaan samen proberen te stoppen met roken.

Opvallend moment

Als Monica een paar weken later weer langskomt, blijkt die afspraak niet echt te zijn nageleefd. Roos rookt namelijk nog steeds flink door. Monica besluit om zowel Roos als Kilibon naar een stoppen met roken-cursus te sturen. De twee lijken in de eerste instantie aandachtig te luisteren, maar als de twee vervolgens tijdens de cursus een ‘rookpauze’ nemen, barst het al snel los op Twitter. Ook de opmerking van Roos dat ze liever geen pijnbestrijding wil tijdens haar bevalling omdat ze ‘geen troep’ in haar lijf wil, valt bij veel kijkers verkeerd:

Wel ironisch..

Een rookpauze tijdens een cursus om te stoppen met roken. #vierhandenopeenbuik pic.twitter.com/2Os9mP5Xr7 — Mark (@markdehaann) January 14, 2020

Niet 100% motivatie?

Er groeit een kind in je buik?

🤔#vierhandenopeenbuik pic.twitter.com/s7CSHrhGN0 — Mark (@markdehaann) January 14, 2020

Ai ik hoop dat Roos verstandiger wordt en stopt met roken . #vierhandenopeenbuik — Jacqueline (@jacq7934) January 15, 2020

Zucht, ik rook zelf ook, maar als ik zwanger zou zijn zou ik meteen stoppen. Ook al is ze nú gezond, wat als bij de geboorte blijkt van niet.. Zou je het jezelf ooit vergeven? Kun je leven met dat op je geweten? Dat had Monica tegen haar moeten zeggen #vierhandenopeenbuik — MissTVthoughts (@aafromtheblock) January 15, 2020

Weet je wat ook interessant is? Dat je kind minder zuurstof krijgt als je een peukie rookt. #vierhandenopeenbuik — Eva (@diekorte) January 14, 2020

👀 #vierhandenopeenbuik roken tijdens je zwangerschap… maar geen pijnbestrijding willen tijdens de bevalling want ze wil geen rommel in haar lichaam 🤦🏿♀️ — Eva (@diekorte) January 14, 2020

Bron: BNN VARA, Twitter. Beeld: Brunopress, BNN VARA