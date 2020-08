Veel lof voor Caroline Tensen die na lelijke val ‘Eén tegen 50’ presenteert

Caroline Tensen is gevallen met haar e-bike. Ondanks haar gehavende gezicht, presenteert ze toch Eén tegen 50 en daar hebben de kijkers veel lof voor.

Het was menig kijker al opgevallen dat Caroline er zondagavond bij Eén tegen 50 er iets anders uitzag dan normaal, maar in de uitzending vertelde de presentatrice de oorzaak.

“Misschien denkt u thuis: wat heeft die vrouw voor een gek gezicht vanavond”, vertelt Caroline tijdens de uitzending. “Ik ben met mijn e-bike heel hard gevallen op mijn gezicht.”

Haar visagist Leco van Zadelhoff heeft zich helemaal uitgeleefd, maar je blijft zien dat Caroline hard is gevallen. Toch kan ze het niet laten om nog even een grapje te maken: “Dus als u denkt: zit ze nou te knipogen, of zijn de fillers mislukt: dat is het allemaal niet. Gewoon origineel tanden door de lip.”

De kijkers thuis zijn trots op Caroline en hebben veel lof voor haar dat ze er ondanks haar beschadigde gezicht toch gewoon staat. “Gehavend door een val en dan tóch een show presenteren. Knap hoor” en “Ongeluk met je fiets, gezicht open, tand door je lip en daar dan toch gewoon staan vanavond. Dan ben je stoer”, schrijven de kijkers op Twitter. Anderen wensen haar een spoedig herstel.

Ongeluk met je fiets, gezicht open, tand door je lip en daar dan toch gewoon staan vanavond. 👍

Bron: Een tegen 50, Twitter. Beeld: Brunopress