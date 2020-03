Veel lof voor Miriam in 'Floortje terug naar het einde van de wereld'

Floortje Dessing zoekt in Floortje terug naar het einde van de wereld oude bekenden op. Donderdagavond ziet ze na jaren de Nederlandse Miriam weer terug in Nieuw-Zeeland.

Kijkers hebben veel bewondering voor Miriam.

In de natuur

Een paar seizoenen geleden liet Floortje zien hoe Miriam geheel zelfvoorzienend in de bossen in Nieuw-Zeeland woonde. Ze woonde daar met haar oudere echtgenoot Peter. Floortje zoekt haar nu op als ze opnieuw een tocht maakt door de Nieuw-Zeelandse wildernis. Dit keer niet met Peter. Hij is namelijk ernstig ziek geworden in de tussentijd en moet nu noodgedwongen thuisblijven. Hij heeft last van nierfalen en moet regelmatig naar het ziekenhuis.

Zelfvoorzienend

Bij Miriam bleef het kriebelen en is daarom opnieuw de natuur ingetrokken met niets meer dan een rugzak met daarin een tent en wat kookgerei. Het nieuwe avontuur is ze aangegaan met de Nederlandse Tamar. Al 2 maanden reizen de vrouwen door de natuur en leven ze volledig zelfvoorzienend. En dat heeft volgens Miriam veel voordelen: “Ik denk dat deze reis van 2 maanden ons nog geen 100 dollar heeft gekost.” Tijdens de expeditie van 2 maanden zijn Miriam en Tamar slechts 2 of 3 mensen tegengekomen, een paar jagers.

Toekomst

In de toekomst wil ze wel weer samen zijn met Peter. Al zit reizen er dan niet meer in. Miriam en Peter zullen samen een huisje zoeken ergens in het buitengebied, zodat hij regelmatig naar het ziekenhuis kan. Wanneer Floortje naar de toekomst vraagt, schiet Miriam vol. De tranen rollen over haar wangen en dat raakt de kijkers thuis. “Geeft zo pijnlijk duidelijk weer hoe nierschade je hele leven kan beïnvloeden, ongeacht of je grote of kleine dromen hebt”, schrijft een kijker op Twitter.

Oervrouw

Kijkers laten weten ontzettend veel bewondering te hebben voor de krachtige ‘oervrouw’ Miriam. Op Twitter regent het dan ook positieve reacties: “Die vrouw, zo levendig & krachtig, hoe ze in de natuur leeft, jaagt en beweegt” en “Wat een prachtig verhaal weer van 2 inspirerende powervrouwen, zeg”.

Wat een prachtig verhaal weer van twee inspirerende powervrouwen zeg. Wat doe je dat toch mooi @floortjedessing ♥️ #fahevdw #floortje — Maaike (@MaaikeOu) March 12, 2020

Wat een vrouw, die Miriam. Doe het haar niet na.. #Floortje — Marja🌍✈️🙅🏽♀️ (@marjaibizalover) March 12, 2020

Van dat lopen door de wildernis wordt je topfit als ik Miriams spierballen zo zie. Indrukwekkend. #floortje — Jeroen Eefting (@DeDoentje) March 12, 2020

Dit was echt een geweldig fijne aflevering. Wauwie!!! Het tempo van dit programma.

De muziek.

De natuur beelden.

De boodschap.

De persoonlijke verhalen.

De menselijkheid zonder makeup en uiterlijke schoonheid. #Floortje ❤️🙌🏼🌴💆🏼@floortjedessing wat een mooie dit!! — Brenn (@Brennyy_x) March 12, 2020

Ik begreep hun boodschap zo enorm en zat er daardoor qua gevoel helemaal in.

Toch zou ik dit niet kunnen en teveel missen. Een balans tussen stadse luxe en veel meer basic jezelf terugtrekken is mooi. Denk dat we ook veel gezonder worden van meer natuur en biologisch#Floortje — Brenn (@Brennyy_x) March 12, 2020

Ik kijk zo enorm op tegen deze vrouwen. Die Tamar, een blanke blonde vrouw, helemaal niet oud en volgens mij niet super lang, die gewoon in haar eentje van noord naar zuid Jordanië gaat wandelen. 650km. In haar blonde upje.

Ik heb hier zóveel respect voor. #Floortje — Brenn (@Brennyy_x) March 12, 2020

Wat n indrukwekkende aflevering van #Floortje, opnieuw langs bij Miriam Lancewood in Nieuw-Zeeland. Geeft zo pijnlijk duidelijk weer hoe nierschade je hele leven kan beïnvloeden, ongeacht of je grote of kleine dromen hebt.. https://t.co/Ut0HylYfwh — Sophie Luderer (@SowieSophie) March 12, 2020

#Floortje @floortjedessing #FloortjeTerugNaarHetEindeVanDeWereld Wat mooi. kZat zo ín de aflevering….schrok toen het woord corona ineens viel . Terug in de realiteit. Even was ik vergeten waar de wereld van in de ban is . Dat doet mooie tv pic.twitter.com/vC6l1bXnxB — Annelies ❦*º•♫ (@Anmaelle) March 12, 2020

Wat een geweldige aflevering weer! #Floortje #naarheteindevandewereld en wat een geweldig land is Nieuw Zeeland toch. Heerlijk om veel bekende punten te zien. #heimwee — Rob Moerkerken (@RobMoerkerken) March 12, 2020

#Floortje Wàt een aflevering weer! Die vrouw, zo levendig & krachtig, hoe ze in de naruur leeft, jaagt en beweegt! En dan haar liefde voor haar 30 jaar oudere man. Real Love, bestaat! ❤️ Hij is ook sympathiek en mooi. Ik wens ze nog veel geluk samen! Benieuwd hoe dit afloopt… — Maitri✨ (@IngaMaitri) March 12, 2020

Bron: Floortje terug naar het einde van de wereld, Twitter. Beeld: Bnnvara