Wow: zo veel mensen gaan ondanks klachten gewoon naar hun werk

Roos Schlikker (44) heeft twee jonge kinderen, een man, een vader op leeftijd, vriendinnen en o ja, ook zichzelf om voor te zorgen.

Soms is het er opeens weer. Eén seconde. Twee. Drie. Het stelt niets voor. Het is ook niets in vergelijking met hoe het ooit was, toen de duizeligheid uren kon aanhouden en ik kotsend op de bank lag. Ik heb geen geweldig sterk evenwichtsorgaan. Tien jaar geleden kreeg ik al eens een infectie. Het gevolg: de wereld tolde.

Volgens François liep ik erbij als E.T. in die scène waarin-ie met een laken over zijn hoofd door de kamer zwalkt.