Veel onbegrip na eerste aflevering van laatste seizoen 'Dokter Deen'

Gisteravond startte het vierde (en laatste) seizoen van ‘Dokter Deen’ met een heftige aflevering. Een goed begin is misschien het halve werk, maar de aflevering viel niet bij iedereen in de smaak.

Fans van de serie hebben er een tijd op moeten wachten. Dat wilde de makers duidelijk goed maken met een eerste aflevering waar nog lang over doorgepraat kon worden. Dat gebeurde dan ook op social media. Maar er was vooral veel onbegrip. De extreme verhaallijnen zorgde voor veel verwarring:

Dit is het laatste seizoen dus er moeten even allemaal extreme verhaallijnen in of zo? #dokterdeen

— Marinka Vredegoor (@MA_Vredegoor) 1 maart 2018