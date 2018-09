Veel ophef om jongen die zijn arm op 10-jarige leeftijd laat tatoeëren

Veel boze reacties zijn op internet verschenen nadat een tienjarige jongen uit Ohio zich liet tatoeëren op zijn arm. Maar wat het volgens het internet het ergste was: zijn moeder filmde het gebeuren en leek het dus prima te vinden.

Op de beelden is te zien hoe de tattoo in een huiskamer gezet wordt. De jongen is druk over zijn vriendjes aan het praten en vraagt tussendoor een paar keer of de tatoeage al af is.

Niet oud genoeg

Een zekere Storm Harrington plaatste de video op het internet en schreef erbij: “Wat zou zijn leeftijd zijn? Negen jaar? Zeker niet oud genoeg om zo’n beslissing te nemen. Als je zoiets toelaat, ben je een waardeloze ouder.”

Politie

De telefoon van de politie van Bellefontaine stond roodgloeiend na de verschijning van de video. Nadat ze een kijkje zijn gaan nemen bij de familie, beweert politiechef Rick Herring dat de jongen er zelf om gevraagd had. “En de moeder had haar toestemming gegeven. De persoon die de tatoeage zette, was 16 jaar oud.”

Het meisje op beeld

De moeder van het meisje die de jongen vasthoudt tijdens het zetten van de tattoo, heeft ook van zich laten horen. “Voor alle duidelijkheid: mijn dochter Justice is niet de mama van die jongen. De echte moeder is diegene die het tafereel filmt. Justice was daar beter niet geweest, maar ze deed niets verkeerd.”

Nederland

In Nederland mogen jongeren van zestien zelfstandig over een tatoeage beslissen. Tussen 12 en 15 jaar oud is er toestemming nodig en moet de ouder of voogd ook fysiek aanwezig zijn. Tatoeages op het hoofd, de handen, de polsen en de hals zijn dan wel verboden.

