13 gewonden na ongeluk met veerpont bij Amsterdam Centraal

Door een ongeluk met de veerpont dat over het IJ in Amsterdam vaart, zijn er vanmiddag dertien gewonden gevallen. Het gevaarte knalde met hoge snelheid tegen de kade bij het centraal station.

Een passagier liep hierdoor een gebroken pols op en een zwangere reiziger is voor de zekerheid ook naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig gaat het verder om lichte verwondingen, zo meldt de politie op Twitter.

Paniek

Dat moet flink wat bekijks hebben getrokken, zo aan de voet van Amsterdam Centraal. Een ooggetuige meldt op Twitter dat er veel paniek was op het moment dat de pont tegen De Ruijterkade opbotste. Hij omschrijft een “stevige knal” en “flink wat sturen in de buik en koppijn”.

Technisch defect

Het GVB denkt dat de botsing door een technisch defect komt, waardoor de pont niet meer af kon remmen voor de kade. Zowel de vervoerder als de politie doen verder onderzoek naar het ongeluk. Zo is er een blaastest bij de schipper afgenomen, maar die was prima in orde.

Amsterramse pont buiksloterweg knalt keihard tegen stationskant op. Veel paniek. Geen gewonden. Wel flink wat sturen in de buik en koppijn. Stevige knal. #pont #Amsterdam pic.twitter.com/sYFS0VVKDb — Mounir Samuel (@MCTSamuel) 6 mei 2018

Pont over Het IJ is hard tegen De Ruijterkade gevaren. Politie doet onderzoek. Technisch mankement mogelijk oorzaak. Blaastest schipper OK. Elf licht gewonden. Daarnaast twee personen naar ziekenhuis ivm gebroken pols en controle zwangerschap. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 6 mei 2018

Bron: NH Nieuws, Twitter. Beeld: ANP