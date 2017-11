Wie doet het niet? Voordat je de trein instapt goed bedenken wáár je dat gaat doen, om drukte te vermijden of op het eindstation zo dicht mogelijk bij de uitgang uit te komen.

Maar waar je de trein instapt is ook belangrijk voor je overlevingskans, mocht je een treinongeluk krijgen.

Het verschil zit hem wel in het ongeluk: als de botsing aan de voorkant plaatsvindt, dan zijn de meest achterste coupés uiteraard het veiligst, maar daar ben je uiteraard niet goed beschermd als de trein aan de achterkant wordt geraakt. Het beste kun je in de middelste coupés gaan zitten, net achter het midden.

Zitplek

Ook belangrijk om rekening mee te houden: je zitplek. Hoewel je waarschijnlijk liever aan het raam zit, is het slimmer om de stoel aan het gangpad te pakken, tegen de rijrichting in. Als de trein afremt bij een botsing word je namelijk in je stoel gedrukt als je achteruit rijdt. Het is trouwens sowieso een goed idee om te gaan zitten, als je staat word je de hele coupé doorgeslingerd bij een aanrijding.

Tafeltje

Bij een gangpadplaats is de kans dat je door het raam naar buiten gezwaaid wordt kleiner. Bovendien zit je dan ook minder in de buurt van zo’n gevaarlijk tafeltje dat bij de impact van een treincrash niet veel van je organen overlaat. Klaptafeltje voor je? Laat deze dan ook dicht.

Onderin

In een dubbeldekker kun je het beste onderaan gaan zitten. Donald Cijs, woordvoerder van de Vereniging van Machinisten en Conducteurs zegt bij de Volkrant: “Liever niet op het balkon. Dat is toch de kreukelzone.” Lekker dan.

Bagage

Iets anders waar je niet zo snel aan denkt als potentieel gevaar? Je bagage. De tassen boven je hoofd in het bagagerek kunnen namelijk helemaal verkeerd vallen. Zorg altijd dat dingen met een punt naar de muur wijzen en niet naar het gangpad, om te voorkomen dat de punt op jou of iemand anders terecht komt.

Voor wie na dit artikel niet meer de trein in wil stappen, treinen is nog altijd de op één na veiligste manier van reizen (vliegen staat op 1!).

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock