Onderzocht: mooiste Nederlandse songtekst van Veldhuis & Kemper

Er zijn natuurlijk veel prachtige Nederlandse nummers. Maar dit lied van Veldhuis & Kemper heeft de allermooiste songtekst, vinden de luisteraars van 100 % NL.

De hele maand september hebben de luisteraars van 100% NL de mooiste songteksten kunnen insturen. Uit deze inzendingen bleef een ‘shortlist’ van 12 liedjes over, waar vervolgens weer op gestemd kon worden.



Ravijn

Het nummer Ravijn van Veldhuis & Kemper is uiteindelijk verkozen tot nummer met de mooiste tekst. Het gaat om de zin: “Want de allermooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn, en om die te kunnen plukken moet je durven bang te zijn.”

Mooiste songtekst

“Het is eigenlijk een autobiografische tekst”, vertelt Remco Veldhuis over de inspiratie van de songtekst, in een persbericht.

“We hebben beide de neiging om -wanneer het spannend wordt- iets over te slaan. Als het pijnlijk wordt, als het begint te schuren en de moeite waard begint te worden, dan wordt iets aantrekkelijk. Het is een natuurlijk reflex om dan juist weg te lopen. Maar als je je omdraait en bang durft te zijn, dan kunnen er juist heel mooie dingen gebeuren. Omdat we zelf door hebben durven gaan daar wat het eng werd, kwamen er juist mooie dingen op ons pad.”

Frank Boeijen en Acda en De Munnik

De Frank Boeijen Groep – “denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart” – en Acda en De Munnik – “als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee?” – eindigden op de tweede en derde plek.

Bron: 100 % NL. Beeld: ANP