Tennisster Serena Williams (35) verwacht in het najaar haar eerste kindje. Haar zus Venus heeft in een interview per ongeluk verklapt of het een jongetje of een meisje wordt.

Het worden beschuitjes met roze muisjes: Serena krijgt een dochter! In bovenstaande video zie je hoe het huis van Serena in Parijs eruit ziet. In Parijs

Venus is in Parijs voor het grote tennistoernooi Roland Garros. De zwangere Serena is daar ook om haar zus aan te moedigen. In een interview met Eurosport zei Venus over de baby van Serena: "Ik wil dat ze naar mij vernoemd wordt. Ook wil ik haar favoriete tante zijn." Dan weten wij genoeg!

Bron: Shownieuws. Beeld: AFP