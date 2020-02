Het duurt niet heel lang meer tot het Eurovisiesongfestival te Rotterdam van start gaat. Een spannende periode waar reikhalzend naar uit wordt gekeken. Er gaat echter wel iets veranderen aan de bekende zangwedstrijd, zo meldt het AD woensdagavond.

De uitvoering van het songfestival wordt namelijk een stuk ingetogener.

Minder bombarie

Normaliter gaat het Eurovisiesongfestival gepaard met rook, indrukwekkende optredens van de meest grote artiesten en heel veel bombarie. Maar dat wordt anno 2020 te Rotterdam heel anders. Volgens ‘head of show’ Gerben Bakker wordt het liedjesspektakel in mei meer ‘down to earth’.

Spetteren

Gerben Bakker laat weten dat hij het vooral belangrijk vindt dat de show bij Nederland past. “Puur, met wat minder blingbling. Wij willen de bevolking erbij betrekken: ook de lokale voetbalclub kan zo’n clip met een van de deelnemende artiesten maken. Dit alles betekent niet dat het niet gaat spetteren. Nederland heeft niet voor niets een reputatie in live-shows.”, legt hij uit.

Nederlands talent

Fans van grote sterren als Madonna of Beyoncé kunnen hun hoop laten varen, meldt Gerben. Volgens hem zijn dergelijke wereldsterren helemaal geen logische keuze.”Ik vind dat we dit podium moeten gebruiken om ons eigen Nederlandse talent te laten zien. Wie, wat: dat hoor je de komende tijd”, aldus Gerben Bakker.

