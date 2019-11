Tot verbazing van fans komt dít personage terug in 'Goede tijden, slechte tijden'

Robert Alberts komt terug in Goede tijden, slechte tijden. Dat is te zien in de nieuwe trailer van het programma.

In de trailer is te zien wat we de komende maand kunnen verwachten. Tot grote verbazing van vele GTST-fans duikt Robert Alberts in het filmpje op. Te zien is dat Robert binnenkomt lopen en Rick – die duidelijk verbaasd is om Robert te zien – een knuffel geeft. Fans reageren dolenthousiast op het filmpje en de terugkomst van Robert.

Advertentie

Terugkeer

Wilbert Gieske speelt de rol van Robert Alberts. Hij was vanaf de 1e aflevering, op 1 oktober 1990, te zien in de soap. In juni 2008 nam hij een pauze, die tot november 2015 duurde. In 2015 was hij weer een tijdje te zien en later in 2016 kwam hij ook weer even terug. Volgens het verhaal vertrok Robert in juni 2016 met zijn geliefde Maxime Sanders naar Frankrijk. In 2018 was de acteur te zien in Nieuwe tijden.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram, Wikipedia. Beeld: ANP