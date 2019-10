De halve finale van Dancing with the stars staat voor de deur. Extra spannend was het zaterdagavond dus, voor de deelnemende danskoppels. Eén duo moest de show verlaten.

Een uitslag die zowel de jury als veel kijkers versteld deed staan.

Tooske en Glenn

Tooske en haar danspartner Glenn dansten de sterren van de hemel op het nummer Earned it van The Weekend uit de film 50 shades of grey. Ze ontvingen hiervoor lovende kritiek en twee tienen van de jury. Maar de finale en zelfs de halve finale zag het koppel aan hun neus voorbij gaan. Ze hadden helaas niet genoeg stemmen van kijkers gekregen om door te gaan met hun dansavontuur.

Euvgenia

Vooral jurylid Euvgenia Parakhina was zo verbijsterd over de uitslag, dat ze de dansvloer op stormde om Tooske en Glenn een dikke knuffel te geven en haar ongenoegen te uiten naar kijkers. Nee, ze was het zeker niet eens met dit oordeel – net zoals veel andere kijkers, blijkt uit de online reacties.

Tooske er uit…. Hoe kan dit. Ze hadden de beste dansact van de avond. #DancingWiththeStars — Piaf (@BohmEdith) October 12, 2019

Mss moet televoting afgeschaft worden om dit soort situaties te voorkomen. Tooske en Glenn waren een van de beste. Echt heel teleurstellend 😟#DancingWiththeStars — Nathalie (@nmussche39) October 12, 2019

Eerlijk is eerlijk. Dit is echt onzin. Tooske eruit? Ze was een van de beste #DancingWiththeStars — Lotte ❤ (@TAMOCHi_) October 12, 2019

Bibian, je bent een topper. Maar het is wel klaar vind ik nu. Tegenover al die anderen is het niet eerlijk meer. #DancingWiththeStars — Mariët A – vdM (@mariet92) October 12, 2019

Ik ben geen superfan van Tooske maar dit….dit is waanzin. Ze had zeker doorgemoeten, #RTL4 kom terug hierop, want de geloofwaardigheid is foetsie #DancingWiththeStars — Marjan (@Marelouk) October 12, 2019

Bibian eruit

Naast Tooske en Glenn, zaten ook Bibian Mentel en Anouk Hoogendijk in de gevarenzone. Niet Tooske, maar Bibian had eruit gemoeten, discussiëren kijkers op Twitter na.

Ik denk dat iedereen enorm veel respect heeft voor Bibian haar gezondheidsverhaal en mega kracht… bewonderingswaardig. Qua dansen, we hebben het wel gezien. De anderen krijgen zoveel commentaar op voetenwerk en heupen. Het is echt oneerlijk. Altijd 8-9-10 #DancingWiththeStars — Brenn (@Brennyy_x) October 12, 2019

Hey Euvgenia. Je kan ons kijkers boos toespreken. Maar JULLIE geven negens aan Bibian. IK BEDOEL MAAR.

Over onterecht gesproken. #DancingWiththeStars — Brenn (@Brennyy_x) October 12, 2019

Dit slaat helemaal nergens op!! Dit is gevalletje ” sympathie stemmen” en niet op kwaliteit. Bibian had eruit gemoeten 😣 #DancingWiththeStars — Silvia (@Silvia88146764) October 12, 2019

Bibian, je bent een topper. Maar het is wel klaar vind ik nu. Tegenover al die anderen is het niet eerlijk meer. #DancingWiththeStars — Mariët A – vdM (@mariet92) October 12, 2019

Je kunt de laatste dans van Tooske en Glenn hier terugkijken. Net als het moment waarop de uitslag bekend wordt gemaakt.

Bron: Dancing with the stars, Twitter. Beeld: Tamara de Kruijff, Tom Cornelissen (RTL)